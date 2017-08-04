ليفربول يتلقى ضربة “موجعة” قبل بداية الموسم

” القدس العربي” : تلقى مدرب ليفربول يورغن كلوب، نبأ صادم، بخروج لاعب الوسط المهاجم آدم لالانا، من حساباته لفترة طويلة، ستمتد لأشهر، بداعي إصابته في الفخذ، والتي ألمت به أثناء مشاركته ضد أتليتكو مدريد في مباراة نهائي كأس “أودي” الدولية، التي أنتهت بفوز الريدز بفضل ركلات الجزاء الترجيحية.وحدثت إصابة لاعب ساوثامبتون السابق، لتُعقد حسابات مدربه الألماني، خاصة وأنه ما زال يبحث في السوق عن لاعب وسط محوري بمميزات خاصة، بعد تعثر المفاوضات مع مسؤولي نادي “لايبزيغ”، لشراء عقد الدولي الغيني نابي كيتا، رغم تقدم النادي الإنكليزي بأكثر من عرض ضخم، آخرهم وصلت قيمته لأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني وفقًا لتقارير امُنتشرة-.

وأكد مدرب بوروسيا دورتموند الصدمة لعشاق النادي، بقوله للموقع الرسمي “لدي أخبار لم نكن نريدها على الإطلاق. من سوء الحظ تعرض لالانا لإصابة سيئة، ومن المُرجح أن يبتعد عن الملاعب بضعة أشهر وليس فقط مُجرد أسابيع، وسوف نرى مدى تحسنه الشهر المُقبل”.وبذلك، سيغيب لالانا عن مباريات هامة جدًا في بداية الموسم، أبرزها قمة آرسنال في الجولة الثالثة، وسيعقبها بأسبوع واحد معركة حامية الوطيس ضد مانشستر سيتي على ملعبه “الاتحاد”، فضلاً عن إبتعاده عن مباراتي هوفنهايم المُقرر لهما يومي 15 و22 أغسطس /اب الجاري، في الدور الإقصائي المؤهل لدوري مجموعات أبطال أوروبا.