الأردن: الإسلاميون يشاركون في المحليات المرتقبة بـ65 مرشحًا

عمان- (الأناضول): قال حزب “جبهة العمل الإسلامي”، أحد أكبر الأحزاب الأردنية، اليوم الجمعة، إنه سيشارك في الانتخابات المحلية المقبلة، بقائمة مشتركة مع مستقلين، تضم 65 مرشحًا.

وأوضح “مراد العضايلة”، رئيس الهيئة العليا للانتخابات البلدية واللامركزية (المحافظات) في الحزب، أن القائمة تضم 3 مرشحين لمنصب رئيس بلدية في الزرقاء وإربد والرصيفة، و12 مرشحًا لعضوية مجلس محافظة العاصمة عمان (أمانة عمان)، بالإضافة إلى 50 مرشحًا لعضوية مجالس المحافظات الأخرى (11 محافظة).

ونفى الحزب في بيان، أمس الخميس، ما تداولته وسائل إعلام محلية حول نيته الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، التي من المقرر أن تجرى منتصف أغسطس/آب الجاري.

وأعلن الحزب، الذي يعدُّ الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين”، في يناير/كانون الثاني الماضي، مشاركته في المحليات، بعد 14 عامًا من المقاطعة، احتجاجًا على قانون الانتخابات النيابية.

وهذه الانتخابات، الأولى من نوعها بعد إقرار قانون “اللامركزية”، في 2015، والذي أُوجدت بموجبه إدارات محلية للمحافظات.

وشارك إخوان الأردن بالانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول الماضي، وحصلوا على 15 من أصل 130 مقعدًا.

وحسب قانون اللامركزية، سيكون في كل محافظة من المحافظات الـ12 مجلسان؛ “المجلس التنفيذي” الذي تعينه الحكومة ويرأسه المحافظ، ومجلس المحافظة، الذي يختار الناخبون 75% من أعضائه، وتُعين الحكومة البقية.

ويعمل المجلسان بشكل متواز؛ إذ يتولى المجلس التنفيذي، حسب القانون، إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.

ويكون المجلس التنفيذي ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلساً تشريعياً لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.

وتم تقسيم محافظات المملكة، بموجب نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات، إلى 145 دائرة انتخابية، خصص لها 270 مقعداً على مستوى البلاد.