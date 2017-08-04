ترامب يعتزم التوجه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة 17 يوما

واشنطن- (د ب أ): يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى منتجع الجولف في نيوجيرسي لقضاء 17 يوما.

ويغادر ترامب واشنطن لفترة طويلة حيث يواجه البيت الأبيض شبح التحقيق الروسي وتداعيات الجهود الفاشلة الرامية الى تجديد تشريع الرعاية الصحية.

وأمضى ترامب ساعاته الأخيرة في واشنطن فى زيارة لمسؤولي الطوارئ لبحث تهديد موسم الأعاصير الصيفية، كما أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وتعد رحلة ترامب إلى نادي الجولف فى بادمينستر هى الأخيرة في سلسلة من الزيارات التي قام بها إلى الممتلكات التي تديرها شركاته، بما في ذلك منتجع مارالاغو فى فلوريدا ونادي ترامب الوطني للجولف في فيرجينيا.

وتتزامن رحلة ترامب مع إجراء تجديد في الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث يعمل الرئيس وموظفوه، بما في ذلك تركيب نظام تكييف جديد وأعمال الصيانة الأخرى.

وأكد البيت الابيض أن ترامب بحاجة إلى المغادرة بسبب التجديدات وسيواصل العمل فى نيوجيرسي.