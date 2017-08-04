25 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

القدس- (الأناضول): أدى آلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من سكان القدس الشرقية، ومدن وقرى ال48، صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قدّر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وهي مسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، عدد المصلين بنحو 25 ألفاً.

وعلى الرغم من ذلك، فإن القيود الإسرائيلية على المعابر العسكرية عند مداخل القدس، مازالت تشكل عائقاً كبيراً، يحول دون وصول المصلين من الضفة الغربية. ويعد أمراً ليس جديداً، إذ تمنع السلطات الإسرائيلية، سكان قطاع غزة من الوصول إلى مدينة القدس منذ سنوات.

ولوحظ انتشار كبير لقوات الشرطة الإسرائيلية، خارج بوابات البلدة القديمة في القدس وبوابات المسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح الأولى يوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، أن الشرطة الإسرائيلية، قد قامت باعتقال فلسطينيين اثنين مع انتهاء الصلاة خارج بوابات المسجد، دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وانتهت الصلاة دون أي مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، ويذكر أن الصلاة الأولى بعد أحداث شهر يوليو/تموز الماضي، المتعلقة بإجراءات أمنية قامت بها السلطات الإسرائيلية في المسجد، أو ما سمي بـ”صلاة النصر” كانت الخميس 27 يوليو/تموز، بعد إزالة جميع البوابات الإلكترونية والكاميرات عن بوابات المسجد.