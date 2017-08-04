شباب رفح أول فريق من قطاع غزة يحرز لقب كأس فلسطين

الخليل – د ب أ : أحرز فريق شباب رفح، من قطاع غزة، اليوم الجمعة لقب كأس فلسطين لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع أهلي الخليل، من الضفة الغربية ، في مباراة الإياب.

وكان فريق شباب رفح قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب اليرموك في غزة الثلاثاء الماضي بهدفين نظيفين ليتوج باللقب بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / صفر.

وخاض شباب رفح المباراة في ظل غياب عشرة من لاعبيه ، حيث منعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي انتقالهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) .

وهذه المرة الأولى التي يتوج بها فريق من قطاع غزة بلقب كأس فلسطين، بعد أن كان أهلي الخليل فاز باللقب في أول نسختين من البطولة في الموسمين الماضيين.