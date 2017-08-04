الشرطة الإسرائيلية ستستجوب حارس سفارتها في عمان

القدس- (أ ف ب): أفاد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية ستستجوب حارس سفارتها في الأردن الذي قتل أردنيين في حادث إطلاق نار أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين.

وفي 23 يوليو/تموز، قتل حارس أمني في سفارة اسرائيل في عمان يحمل صفة دبلوماسي شابا أردنيا يدعى محمد الجواودة (17 عاما) حضر إلى شقته لتوريد أثاث، إثر شجار تطور وأدى لطعن العامل للحارس في ظهره بمفك، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقتل مالك الشقة السكنية الطبيب بشار الحمارنة (58 عاما) في إطلاق النار، عرضا على الأرجح.

ونقلت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن بيان لوزارة العدل أن “مكتب مدعي الدولة، وبعد موافقة المدعي العام، طلب من رئيس التحقيقات وقسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية إجراء استجواب شُرَطي في حادث إطلاق النار في الأردن”.

وتابع البيان أنه يمكن الاتصال بالسلطات الأردنية “لطلب نقل مواد إضافية للشرطة”.

وخضع الحارس لاستجواب قصير من قبل المحققين في الأردن قبل عودته وكامل طاقم السفارة الإسرائيلية إلى إسرائيل، حيث استقبله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استقبال الأبطال.

وأثار هذا الأمر غضب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الذي انتقد موقف نتانياهو “الاستعراضي”.

وأفاد تقرير للشرطة الأردنية حول الحادث اندلاع شجار بسبب شكوى الحارس الإسرائيلي من التأخر في تسليم الأثاث.

وأعلن الأردن الأسبوع الفائت أنه أبلغ إسرائيل رسميا بأنه لن يسمح للسفيرة عينات شلاين وطاقم سفارة تل أبيب في عمان بالعودة قبل فتح تحقيق “جدي” بحادثة السفارة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن اسرائيل باشرت “عملية تدقيق” في ملابسات عملية إطلاق النار.

وقال مسؤول في وزارة العدل الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أن قرار الجمعة لا يرقى لكونه تحقيقا.

وتزامن الحادث مع تصاعد التوتر في المنطقة بعد أن استحدثت اسرائيل إجراءات أمنية جديدة في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة بعد هجوم قتل فيه شرطيان إسرائيليان في 14 يوليو/تموز.

وألغيت لاحقا هذه الإجراءات التي تضمنت بوابات للكشف عن المعادن وكاميرات مراقبة بعد أسبوعين شهدت القدس والضفة الغربية خلالهما احتجاجات ومواجهات دامية.

ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية في القدس بموجب معاهدة سلام موقعة بين البلدين عام 1994.