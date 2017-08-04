بطاقات بريدية من أجهزة الشرطة الأوروبية لتعقب المجرمين

لاهاي-(أ ف ب): تعتزم قوات الشرطة الأوروبية نشر سلسلة من البطاقات البريدية عبر موقع “يوروبول” الإلكتروني، توجهها إلى أخطر 21 مطلوباً على القارة، بهدف العثور على هؤلاء الفارين من وجه العدالة.

ويمكن على سبيل المثال قراءة ما يلي على البطاقة البريدية، الصادرة عن الشرطة البلجيكية “العزيز آرتور، البطاطا المقلية البلجيكية هي الأفضل، ونعلم كم أنت مشتاق لها. عد لنا لتذوقها مجدداً، لدينا مفاجأة لك”.

هذه الرسالة موجهة إلى “ارتور نافروكي”، والذي اختفى منذ إدانته بالمتاجرة بالمخدرات في بروكسيل عام 2014.

وفي بطاقة بريدية أخرى، وجهتها الشرطة الفرنسية وكتبت فيها “العزيز فاروق، لا بد أنك تعلم أن الحياة أفضل في فرنسا الهانئة. نأمل أن تعود إلينا قريبا، فقد اشتقنا اليك”.

وهذه الرسالة موجهة للمطلوب “فاروق هاشي”، الذي قُدم على أنه زعيم عصابة مسؤولة عن 15 عملية سطو مسلح لمصارف، وصدر في حقه غيابيا، حكم بالسجن 20 عاماً، عام 2009.

قد تبدو الحملة فكاهية بطابعها، إلا أن لها هدف جاد للغاية، يقضي بحمل الناس على تصفح موقع “يوروبول” الإلكتروني، أملاً بتعقب المجرمين.

ومنذ إطلاق قائمة أخطر المطلوبين في أوروبا، عبر موقع “إي يو موست وونتد” في يناير/كانون الثاني 2016، تم إيقاف 36 شخصاً، بينهم 11 تم الوصول إليهم، كنتيجة مباشرة لمعلومات تم تقديمها لشرطة يوروبول.