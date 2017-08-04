مصرع 3 أشخاص بسبب أمطار غزيرة في الخرطوم‎

الخرطوم- (الأناضول): أعلنت السلطات السودانية، اليوم الجمعة، مصرع ثلاثة أشخاص في محافظة “جبل أولياء” جنوبي العاصمة الخرطوم، جراء سقوط أمطار غزيزة.

وقال محافظ “جبل أولياء”، جلال الدين الشيخ، إن “ثلاثة مواطنيين لقوا مصرعهم، إثر سقوط جدار عليهم، نتيجة للأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة”.

وأضاف الشيخ، في تصريح لقناة “24 S” (خاصة)، أن أجهزة المحافظة تبذل جهودا متواصلة لمواجهة آثار الأمطار، وتصريف المياه داخل الأحياء.

وأفاد مراسل الأناضول بأن أمطارا غزيرة، مصحوبة برياح، ضربت العاصمة السودانية، ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الخرطوم.

وكانت السلطات السودانية أعلنت، في 12 يوليو/ تموز الماضي، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح إثر سقوط أمطار غزيرة في ولاية النيل الأبيض (جنوب).

ولقي 76 سودانيا مصرعهم، العام الماضي، جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت السودان، وفق وزارة الداخلية.

وأفاد الهلال الأحمر السوداني، العام الماضي، بتضرر نحو 60 ألفا و350 مواطنا بفقدانهم الكامل أو الجزئي لمنازلهم، إثر فيضانات وأمطار اجتاحت 13 ولاية من أصل 18 ولاية.

وسجل منسوب المياه في نهر النيل بالسودان، العام الماضي، أعلى مستوياته منذ أكثر من 100 عام، بحسب وزارة المياه والري.