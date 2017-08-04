بريطانيا ترفع حظر “الأجهزة الالكترونية” على رحلات شركة طيران تركية

اسطنبول- (الأناضول): أعلنت شركة الطيران التركية الخاصة “أطلس غلوبل”، رفع الحظر المفروض على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية بمقصورة ركّاب الطائرات المتجهة من تركيا إلى بريطانيا، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة “مراد أرسوي” في بيان إن “أطلس غلوبل لم تتأثر نتيجة الحظر الذي فرض عليها في الفترة السابقة”.

وأوضح أن “رفع الحظر سيكون له نتائج إيجابية على القطاع السياحي في تركيا”.

وتنظم “أطلس غلوبل” رحلات يومية من إسطنبول التركية إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتعتبر شركة “أطلس غلوبل” ثالث شركة خطوط جوية تركية يرفع عنها حظر اصطحاب الأجهزة الالكترونية في الرحلات المتجهة من تركيا إلى بريطانيا، بعد الخطوط الجوية التركية، وشركة “بيغاسوس″.

وفي 21 مارس/آذار الماضي، حظرت الحكومة البريطانية، على المسافرين القادمين إليها من 6 دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالرحلات الجوية، عقب حظر مماثل فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على القادمين من 10 مطارات في 8 دول غالبيتها مسلمة أيضا، بينها تركيا، غير أن بريطانيا رفعت الحظر في وقت سابق من يوليو/تموز الماضي.

وتضمنت قائمة المحظورات: الحواسيب المحمولة (لابتوب)، والحواسيب اللوحية (تابلت وآيباد)، ومتصفحات الكتب الإلكترونية (أي ريدر)، والكاميرات ومشغلات أقراص DVD المحمولة، والألعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، إضافة إلى أجهزة الطباعة والنسخ المحمولة.