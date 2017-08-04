نصر الله يتعهد بهزيمة تنظيم “الدولة” في سوريا ولبنان

بيروت- (وكالات): أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) سيهزم في سوريا ولبنان، وأن حزبه سيهاجم التنظيم الإرهابي إلى جانب الجيش السوري.

وقال نصر الله إن الجيش اللبناني يستعد في الأيام المقبلة لمحاربة التنظيم، وطرده من ضواحي بلدتي القاع ورأس بعلبك في شمال شرق لبنان.

وأضاف نصر الله مخاطبا مقاتلي (داعش) المحاصرين في الشمال الشرقي إنه ما زال هناك وقت “للتفاوض والاستسلام “.

وأضاف “حزب الله في الأراضي اللبنانية بخدمة وتصرف الجيش اللبناني وما يحتاجونه نحن جاهزون، وسيكون في الجبهة السورية .. الجيش السوري وحزب الله .. وسنقاتل هناك”.

وتابع “أقول لداعش سيأتيكم اللبنانيون والسوريون من كل الجبهات وكل خطوط التماس ولن تستطيعوا الصمود في هذه المعركة وانتم مهزومون حكما لذلك احسبوها جيدا لأن هناك باباً للتفاوض يمكن أن يُفتح”.

وجاء خطاب نصر الله التلفزيوني بعد يوم من اتمام الحزب الشيعي صفقة مبادلة مع جبهة فتح الشام، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، والتي سمح خلالها لأكثر من ألف من المسلحين واللاجئين السوريين بمغادرة شمال شرق لبنان، إلى إدلب في شمال غرب سوريا.

وفي المقابل، أطلقت جبهة فتح الشام سراح 5 سجناء من حزب الله تم أسرهم في سوريا في عام 2015.

وكانت هذه الصفقة جزءا من اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى 6 أيام من المعارك في منطقة عرسال الحدودية بين حزب الله وجبهة فتح الشام.

وفي الأسبوع الماضي، شن حزب الله، بالتنسيق مع الجيش السوري، هجوما لطرد المقاتلين من المنطقة الواقعة على الحدود السورية اللبنانية.