﻿«منظمة ترامب» تطرد وكالة الخدمة السرية المكلفة بحراسة الرئيس الأمريكي بسبب خلافات حول عقد الإيجار

واشنطن ـ «القدس العربي» من رائد صالحة ووكالات: أخلت وكالة الخدمة السرية المكلفة بحماية الرئيس الأمريكي وعائلته مركزها القيادي في «برج ترامب» في منطقة منهاتن في نيويورك عقب نزاع بين الحكومة و«منظمة ترامب» حول شروط اتفاقية الإيجار.

وتضم ناطحة السحاب مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، وكانت وكالة الخدمة السرية قد استقرت في وحدة سكنية تحت شقة عائلة ترامب ولكنها اضطرت فيما بعد الانتقال إلى وحدة سكنية تقع 50 طابقا تحت شقة ترامب في المبنى الواقع في الجادة الخامسة.

وقالت أماندا ميلر، المتحدثة باسم منظمة ترامب إنه يتعين على الحكومة البحث عن موقع آخر لمركز القيادة، مشيرة إلى أنه بعد أخذ الكثير من الاعتبارات فقد تقرر بشكل متبادل بأنه سيكون من الأفضل من حيث التكلفة ومن الناحية اللوجستية أن تقوم الخدمة السرية باستئجار مكان آخر.

وأعرب مسؤولون في الخدمة السرية عن أملهم في العودة إلى برج ترامب وقالوا إنهم يريدون استئجار مساحة في البرج للحصول على مساحة عمل مناسبة في مكان مناسب في حين أكدت كاثرين ميلهوان، المتحدثة باسم جهاز الخدمة السرية، أن عملية الانتقال لم تؤثر على الخطة الأمنية التي وضعتها الوكالة لحماية الرئيس وعائلته.

ولم يزر ترامب البرج منذ تنصيبه أما زوجته ميلانيا وابنه بارون فقد انتقلا للعيش في واشنطن في أوائل يونيو/ حزيران. وعلى الرغم من ذلك، يتعامل جهاز الخدمة السرية مع البرج باعتباره منزلا دائما لترامب مما يعني التواجد الأمني بدوام كامل. وكشفت منصات إعلامية أمريكية في وقت سابق من هذا العام عن محاولات تستر لوزارة الدفاع الأمريكية باستئجار شقة في برج ترامب بتكلفة شهرية تصل إلى 130 ألف دولار شهريا من أجل استخدامها كمقر للوحدة العسكرية التابعة للبيت الأبيض. ولم تكن منظمة ترامب راضية عن قيمة الإيجار إذ طالبت وزارة الدفاع بدفع 180 ألف دولار كل شهر مقابل استئجار الوحدة، وقد اضطرت وكالات أمنية أخرى للمطالبة بمبالغ إضافية تصل إلى 25 مليون دولار في ميزانيتها لعام 2018 لتغطية النفقات المترتبة على تأمين برج ترامب.

إلى ذلك، قطع مجلس الشيوخ الخميس الطريق على ترامب لاغتنام فترة الإجازة الصيفية من أجل القيام بأي تعيينات، إذ أعلن أنه يبقى منعقدا رغم مغادرة أعضائه لقضاء إجازاتهم.

ويهدف التحرك الذي أقره المجلس بإجماع أعضائه المئة قبل رفع جلستهم الخميس إلى تقييد ترامب في وقت يدرس إمكانية إقالة وزير العدل جيف سيشنز على خلفية تزايد الضغوط على البيت الأبيض في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. (رأي القدس ص 23)