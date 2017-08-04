﻿صحيفة بريطانية: حرب إعلامية سعودية على قطر

لندن ـ «القدس العربي» من صهيب أيوب: تناولت صحيفة «فاينانشال تايمز»، ما سمته بـ»الحرب الإعلامية» السعودية على قطر، مشيرة إلى «الإهانة» التي حاولت قناة «العربية» توجيهها إلى أمير قطر، بالإشارة إليه باستخدام اسمه الأول مجرداً ووصف حكومته بـ»الحكومة المارقة»، على ما نقلت الصحيفة البريطانية.

وأشار التقرير إلى فيلم وثائقي بثته قناة «سكاي نيوز عربية» من أبو ظبي عن «علاقة قطر بهجمات سبتمبر/ايلول في الولايات المتحدة»، وهو ما يعد فبركة إعلامية، بعد أن اتهمت السعودية بدعمها للإرهاب وبتورط مواطنيها بتفجير الأبراج.

وذكر التقرير أيضاً، ما بثته وسائل إعلام قطرية، من تقارير عن أن «السعودية تعاقب مرتدي قمصان فريق برشلونة لكرة القدم لأنه مدعوم من قطر». وما تصفه تقارير قناة «الجزيرة» عن الحصار المفروض على قطر بأنه «ينم عن مراهقة سياسية وتطبيق معايير بدوية على مؤسسات سياسية حديثة»، وفق تقرير «فاينانشال تايمز».