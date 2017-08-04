﻿العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أربعين مدنيا أعدمهم تنظيم «الدولة»

الأنبار ـ كركوك ـ « القدس العربي» ـ وكالات: قال مصدر أمني عراقي، أمس الجمعة، إن 12 من «الدولة الإسلامية»، بينهم قياديون قتلوا بقصف جوي استهدف رتلاً للمسلحين جنوب غربي محافظة كركوك، شمالي العراق، فيما عثر على مقبرة جماعية تضم رفات أربعين شخصا أعدمهم تنظيم «الدولة» خلال سيطرته عام 2015 على مناطق في الأنبار.

وأوضح النقيب في البيشمركه، كامران محمود، إن «قصفا جويا استهدف رتلا مكونا من 13 عربة لمسلحي تنظيم الدولة تحرك فجر اليوم (أمس) من ناحية العباسي جنوب غربي محافظة كركوك باتجاه سلسلة جبال حمرين».

وأضاف أن «القصف الجوي تسبب بمقتل 12 عنصرا من التنظيم بينهم قياديون واصابة العشرات وتدمير عدد من العربات»».

وأكد أن «المعلومات الاستخبارية تشير إلى ان مسلحي الدولة كانوا في طريقهم لشن هجوم على القوات الأمنية بأطراف محافظة كركوك».

في المقابل، قال مصدر أمني عراقي إن 3 من عناصر قوات البشمركه (في الاقليم الكردي) قتلوا امس الجمعة جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأوضح النقيب كامران محمود، إن «عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتتابع على مجموعة من قوات البيشمركه خلال مهمة امنية بأطراف قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك مما اسفر عن مقتل 3 اشخاص بينهم ضابط».

وأضاف أن «الانفجار أسفر ايضا عن تدمير احدى عجلات الدورية». ويحكم تنظيم «الدولة» قبضته على جيب كبير جنوب غربي محافظة كركوك ويضم قضاء الحويجة وناحيتي الرياض والزاب، بينما تسيطر قوات البيشمركه على بقية أجزاء المحافظة منذ فرار الجيش العراقي أمام تقدم التنظيم قبل نحو ثلاث سنوات.

ومن تلك المناطق يشن التنظيم هجمات متكررة على القوات العراقية والمدنيين في المناطق المحيطة مما يوقع خسائر في صفوفهم.

ومن المنتظر أن تشن القوات العراقية حملة عسكرية جديدة لاستعادة قضاء تلعفر غرب الموصل شمالي البلاد، قبل أن تتوجه نحو الحويجة.

وفي الموصل، لقي ضابط عراقي مصرعه فيما تم خطف زميل له ومرافق ثالث في كمين نصبه مسلحون، في منطقة محررة جنوب الموصل.

وقال الملازم في الشرطة المحلية اياد فتحي العسلي إن «مسلحين مجهولين، يرجح انهم من تنظيم الدولة، نصبوا كمينا لسيارة تقل أشخاصا قرب قرية نجمة ضمن ناحية القيارة (60 كلم جنوب الموصل)»

وأضاف: «تم العثور على السيارة المستهدفة وعليها آثار رصاص وجثة لضابط برتبة مقدم يعمل في جهاز الأمن الوطني (المخابرات العسكرية)، فيما فقد ضابط آخر برتبة ملازم ومرافق ثالث كان معهما».

وأعلنت الحكومة العراقية، في 10 يوليو/ تموز المنصرم، تحرير مدينة الموصل (شمال) بالكامل من سيطرة تنظيم «الدولة» (منذ 10 يونيو/ حزيران 2014)، بعد نحو 9 أشهر من المعارك، لكن القوات الحكومية ما زالت تواجه جيوباً للتنظيم في المدينة.‎

في الموازاة، عثرت السلطات العراقية على مقبرة جماعية تضم رفات أربعين شخصا أعدمهم تنظيم «الدولة» خلال سيطرته عام 2015 على مناطق في محافظة الأنبار غرب بغداد، وفقا لمصادر أمنية ومحلية.

وقال ضابط في الجيش برتبة مقدم ركن: «عثرنا على مقبرة جماعية تضم جثثا (لاشخاص) اعدمهم تنظيم الدولة رميا بالرصاص، في منطقة الطاش»، الواقعة على الأطراف الجنوبية من مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد).

وأضاف أن «الجثث متفسخة وعليها آثار اطلاق نار في منطقة الرأس».

وأكد مدير مؤسسة الشهداء في محافظة الأنبار، عمار الدليمي «العثور على المقبرة» وبين أنها «تضم رفات اربعين شخصا»، مشيراً إلى أن «جثث الضحايا متفسخة وتحمل آثار إطلاق نار في منطقة الجمجمة».

واضاف أن هؤلاء الضحايا «جميعهم رجال، أعدمهم تنظيم الدولة العام 2015».

وتم فتح المقبرة وتحديد عدد الضحايا باشراف قوات أمنية وجهات طبية ومسؤولين من مؤسسة الشهداء، وفقا للدليمي.

وأعلنت السلطات العراقية في أيار/مايو الماضي، العثور على ثلاث مقابر جماعية تقع في ثلاث مناطق متفرقة إحداها وسط الرمادي، تضم رفات مدنيين وعسكريين أعدمهم تنظيم «الدولة».

واستولى عناصر التنظيم على الرمادي منتصف 2015 حيث أعدموا أيضا مدنيين وعناصر أمن قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة على كل مدن الانبار عام 2016.

إلى ذلك، ذكرت العمليات المشتركة، أنها شددت الاجراءات الأمنية لتأمين الطريق المؤدي من الرمادي إلى الرطبة.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان: يتم مسح طريق المرور الدولي السريع ضمن قاطع المسؤولية يومياً من الضياء الاول للتأكد من خلوه من العبوات الناسفة لتأمين تنقل الأرتال العسكرية المارة».

ومن ضمن الإجراءات، وفق البيان «نشر مرابطات على طول الطريق وعلى مدار الساعة، وتخصيص قوة عسكرية من الوحدة المعنية لتأمين الحماية للمجازين مجهزة بأسلحة ثقيلة بالاضافة للحماية الذاتية لكل عجلة تخصيص قطع سلاح للدفاع عن نفسها في حال حدوث طارئ».

وأشارت الخلية إلى أن «هناك تواجدا لطائرات سمتية تابعة لطيران الجيش لمراقبة الطريق ومعالجة اَي تدخل معاد، اضافة إلى قطع الطريق في حالة حدوث أي ظروف جوية رديئة وتأمين الحماية للمجازين ومبيتهم ضمن الوحدات العسكرية المنتشرة على الطريق».

وحسب البيان، «تم نشر كاميرات مراقبة على طول الطريق، ونشر كمائن ليلية وتم الاستيلاء على عجلات وأسلحة تابعة للإرهابيين، اضافة إلى حركة دوريات آلية مسلحة نهاراً بالاضافة للمرابطات المنتشرة على طول الطريق».

كذلك « تم تأمين ساحات خاصة لوقوف عجلات المجازين ومن ثم تقوم السيطرات بالتحكم بحركة الأرتال من خلال الاتصال بمقرات الفرق والألوية للتأكد من سلامة الطريق مع تدقيق هويات السواقين المدنيين الذين ينقلون المجازين من خلال ضباط استخبارات الوحدات للحفاظ على سلامة المجازين على أن يكون نزول ضباط السيطرات أمن قبل مقر الفرقة حصراً مع تزويدهم بأسمائهم وأرقام هواتفهم مع مراعاة إيواء المجازين إلى اقرب وحدة عسكرية لحمايتهم عند حدوث اَي خطر في الطريق من ثم اخراج قوة لتعزيزها». طبقاً لبيان الخلية.