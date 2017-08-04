﻿قطر تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية والإمارات والبحرين

الدوحة ـ وكالات: أكدت منظمة التجارة العالمية أمس الجمعة أن قطر تقدمت بشكاوى ضد دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بسبب قرار الدول الثلاث مقاطعة قطر اقتصاديا ودبلوماسيا.

وذكرت المنظمة، ومقرها في مدينة جنيف السويسرية على موقعها الإلكتروني، إن « قطر طلبت من منظمة التجارة العالمية عقد مشاورات لتسوية النزاع مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية بشأن الإجراءات التي تبنتها الدول الثلاث والتي يقال إنها تحد من حركة السلع والخدمات من قطر وكذلك معاملات تجارية مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية».

واتهمت قطر في شكواها الدول الثلاث بتبني إجراءات تمثل «محاولات قسرية لفرض عزلة اقتصادية».

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وطرق المواصلات والنقل مع قطر في حزيران/يونيو الماضي، ثم وضعت الدول الأربع 13 مطلبا كشرط لإنهاء هذه المقاطعة.

كان وزراء خارجية الدول الأربع قد ذكروا إنهم مستعدون لبدء المحادثات مع قطر إذا ما أظهرت الأخيرة رغبتها في وقف دعم الإرهاب والاستجابة لمطالب الدول الأربع.

وتنفي قطر اتهامات هذه الدول لها بأنها تدعم أو تمول أنشطة إرهابية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الخميس، أن قوات بلادها البحرية ونظيرتها التركية ستجريان مناورات مشتركة الأحد والإثنين المقبلين.

ويأتي الإعلان عن انطلاق تلك المناورات البحرية بعد 3 أيام من وصول فرقاطة تركية إلى ميناء «حمد» البحري جنوب شرقي الدوحة، الإثنين الماضي، للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، عبر بيان لها، أن «اللواء الركن بحري محمد بن ناصر المهندي، قائد القوات البحرية الأميرية القطرية قام بزيارة للفرقاطة التركية «تي جي غي غوكوف» التي ستشارك في مناورات بحرية بين قطر وتركيا».

وأشارت إلى أن الزيارة اشتملت على جولة داخل الفرقاطة مع العقيد حسان ازيارت، قائد الفرقاطة التركية؛ للاطلاع على إمكانياتها، وما تتمتع به من تكنولوجيا متطورة وتسليح عال.

وأوضحت المديرية أنه تم التنسيق فيما بين قائدي القوات البحرية الأميرية والفرقاطة التركية للاستعداد للقيام بالمناورات المشتركة يومي 6 و7 من آب/ أغسطس الحالي».

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين في المجال العسكري وسبل تطويرها.

تأتي هذه المناورات بناءً على الاتفاقيات السابقة، وفي إطار التعاون والتنسيق الثنائي والعسكري بين البلدين، حسب البيان.

ويصل عدد أفراد الفرقاطة التركية «تي جي غي غوكوفا»، التي وصلت قطر الإثنين الماضي، إلى 214 فردا.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، شهدت قطر 5 تمرينات عسكرية قطرية غربية، بينهما تمرينان بحريان مشتركان، مع القوات البحرية الملكية البريطانية في 16 تموز/يوليو المنصرم.

كما أجرت مناورتين مع قوات أمريكية في 16 و18 يونيو/حزيران الماضي، وتمرين مع القوات البحرية الفرنسية في 22 من الشهر نفسه.