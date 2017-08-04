﻿محكمة مغربية تسجن مغنيا بسبب أغنية تدعو للعنف ضد الشرطة

الرباط – القدس العربي: قضت محكمة مغربية من الدرجة الأولى بسجن مغني راب مغربي بسبب اصداره أغنية تحرض على العنف.

وقررت المحكمة الابتدائية في خنيفرة إدانة مغني الراب ياسين فلات المعروف ياسين المنتقم الحكم عليه بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. بسبب إصداره أغنية «كورسيكا».

وكانت النيابة العامة أمرت باعتقال مغني الراب ياسين فلات يوم الأحد 16 اب/ أغسطس وتوبع بعد إطلاق سراحه بسبب إصداره لأغنية كورسيكا.

واعتبرت النيابة العامة أن الأغنية «تهديد للأمن العام بالمدينة» بناء على ما يتضمنه الفيديو كليب من كلمات قوية تحرض على العنف وعبارات سب وشتم في حق الشرطة إلى جانب صور لمسؤولين أمنيين كبار في خنيفرة.

وقال ياسين المنتقم إنه تلقى «بأسف كبير هذا الحكم بسبب أغنية كورسيكا التي أحكي فيها عن معاناة الحي الذي أسكن فيه مع الفقر والبطالة».

ونقل عنه موقع «العمق» أن الحكم لن يمنعه من العطاء والإبداع «أحب ما أقوم به وخنيفرة ستظل ملهمتي في كل الأغاني المقبلة وأنا بصدد إصدار كليب جديد سيرى النور قريبا قبل العيد».