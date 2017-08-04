﻿مقاتلون ولاجئون سوريون تم اجلاؤهم من لبنان يصلون إلى مناطق للمعارضة في سوريا

السعن (سوريا) – أ ف ب: وصل عصر الخميس نحو ثمانية آلاف مقاتل من جبهة فتح الشام ولاجئ سوري تم اجلاؤهم من لبنان إلى منطقة واقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في وسط سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

في المقابل، وصل أسرى حزب الله الخمسة المحررين إلى لبنان ليل الخميس حيث استقبلهم في بلدة القاع البقاعية الاف الأشخاص في احتفال رفعت خلاله رايات حزب الله الصفراء والاعلام اللبنانية وعلت فيه اناشيد خاصة بالحزب اللبناني، وفق ما افاد مصور لفرانس برس في المكان.

واكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «انتهت العملية، اذ وصلت الدفعات الخمس من الحافلات التي تقل مقاتلين من جبهة فتح الشام ومدنيين إلى منطقة واقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حماة الشمالي الشرقي». ودخلت حافلات المقاتلين واللاجئين إلى مناطق سيطرة المعارضة على خمس دفعات متتالية بحيث سلمت جبهة فتح الشام مع كل دفعة اسيرا من حزب الله لديها، حسب المرصد والاعلام الحربي.

وقال مصدر مقرب من حزب الله ان جبهة فتح الشام كانت اسرت مقاتلي الحزب الخمسة خلال معارك سابقة في ريف حلب الجنوبي.

وافاد مصور فرانس برس في منطقة السعن في ريف حماه الشرقي عن عبور عشرات الحافلات التي تقل مقاتلين ملثمين مع اسلحتهم الخفيفة فضلا عن مدنيين بينهم نساء وأطفال باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة. ومنطقة السعن هي آخر نقطة تابعة لقوات النظام السوري اجتازتها حافلات اولئك المقاتلين واللاجئين في طريقها نحو مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في سوريا.

وفي المنطقة الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة عند اطراف السعن، شاهد مراسل فرانس برس مقاتلين ومدنيين ينتقلون من الحافلات التي اقلتهم إلى اخرى تابعة لمنظمات انسانية تعمل في مناطق سيطرة المعارضة، وآخرون يفترشون الطريق الترابية بانتظار دورهم.

ووزع متطوعون لدى المنظمات الانسانية المياه والطعام على المدنيين والمقاتلين الذين بدا عليهم التعب وسط انتشار كثيف لمقاتلي هيئة فتح الشام (تحالف فصائل إسلامية على رأسها جبهة فتح الشام)، التي فرضت طوقا امنيا على المكان. ولفت المراسل إلى إجراءات امنية مشددة رافقت عملية الافراج عن اسرى حزب الله.

وتمت الاربعاء عملية اجلاء 7777 شخصا، غالبيتهم مدنيون، من جرود بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار بين حزب الله اللبناني و»جبهة فتح الشام» في المنطقة، نص أيضا على تبادل جثامين، وعلى تسليم أسرى للحزب.

وبدأ حزب الله حملة عسكرية في الحادي والعشرين من تموز/يوليو على منطقة جرود عرسال حيث كانت تتمركز فصائل جهادية وفيها ايضا مخيمات غير رسمية لالاف السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم.

وبعد معارك تمكن خلالها من حصر مقاتلي جبهة فتح الشام في جيب صغير شرق عرسال، تم التوصل إلى اتفاق الإجلاء الذي أفرج بموجبه الاربعاء عن ثلاثة مقاتلين للحزب كان يحتجزهم الجهاديون في لبنان مقابل اطلاق سراح ثلاثة اشخاص كانوا في احد السجون اللبنانية.

كما جرى ايضا تبادل جثامين مقاتلين من الطرفين في اطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.