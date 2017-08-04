﻿الهلال الأحمر السوري في الرقة يناشد المنظمات الدولية التدخل لوقف تدمير المدينة

عواصم – وكالات: ناشدت نائب مدير فرع الهلال الأحمر السوري في مدينة الرقة المنظمات الدولية والإنسانية والأمم المتحدة بوقف استهداف التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية المرافق العامة والبنية التحتية في مدينة الرقة التي تشهد معارك منذ أكثر من شهرين .

وقالت دينا الأسعد، التي تعيش حالياً في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الجمعة، إن «طائرات التحالف الدولي قصفت مبنى المشفى الوطني في مدينة الرقة ليل الأربعاء- الخميس بالقنابل الفسفورية ،كما تعرض المشفى لقصف بأكثر من 20 قذيفة استهدفت مولدات الكهرباء وسيارات المشفى وأقسام داخل المشفى».

وأكدت الأسعد أن «المشفى الوطني الذي تعرض للقصف والدمار موجود لخدمة أكثر من 100 ألف شخص في مدينة الرقة، أما عناصر تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ فلهم مشاف ومراكز طبية خاصة بهم ولا يتم إسعاف أي عنصر منهم في المشفى .»

وأضافت الاسعد «ما تشهد مدينة الرقة ليس تحريراً بل تدمير، لم تبق مدرسة أو مسجد او مخبز، حتى المباني الحكومية تم تدميرها بشكل كامل حتى آبار المياه التي يتزود بها المدنيون بعد قطع خط المياه الرئيسي الذي يغذي المدينة من نهر الفرات تعرضت للقصف» ولم يبق سوى مخبزين في مدينة الرقة بعد تعرض الأفران للقصف.

وأوضحت نائب مدير فرع الهلال الأحمر «أغلب المباني المكونة من ستة طوابق في المناطق القريبة من خطوط الاشتباك تم تدميرها نظراً لوجود قناصين من عناصر تنظيم داعش يصعدون إلى تلك المباني رغماً عن أصحابها التي يخرجون منها بمجرد دخول قناصين من التنظيم إليها خوفاً من تعرضها للقصف».

وقال مدير فرع الهلال الأحمر في الرقة الدكتور فواز العساف: «التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية تتبع سياسة الأرض المحروقة في معارك مدينة الرقة، فقد تم تدمير أكثر من 65 منشأة حكومية وأهمها معمل السكر، الذي يعد أكبر منشأة اقتصادية في محافظة الرقة، بالإضافة إلى مباني الدوائر الحكومية السورية والمدارس والأفران والمصارف ناهيك عن الأسواق التي أصبحت خالية من البضائع والمتسوقين الذين تستهدفهم القذائف التي تسقط على المدينة بشكل عشوائي».

وتشهد مدينة الرقة مواجهات منذ أكثر من شهرين بين عناصر تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية وقد سيطرت الأخيرة على 30 بالمئة من المدينة .

اشتباكات حماة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن محافظة حماة غرب البلاد شهدت امس الجمعة اشتباكات هي الأعنف في شهور لكن الروايات تباينت حول كيفية اندلاع القتال. وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن الاشتباكات صاحبها قصف عنيف حيث أطلقت عشرات القذائف الصواريخ مشيراً إلى أن هناك «معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في العمليات العسكرية المتواصلة في المنطقة».

وتجري المعركة حول قرية معان الواقعة على بعد 23 كيلومتراً شمالي حماة بالقرب من موقع هجوم شنته المعارضة وهجوم مضاد للقوات الحكومية في الربيع الماضي. وقال المرصد إن القتال اندلع نتيجة محاولة القوات الموالية للحكومة التقدم شمالاً من معان إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة. وذكر الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع حكومة الرئيس بشار الأسد أن مقاتلي المعارضة هم من حاولوا شن الهجوم لكن الجيش السوري أحبط الهجوم. وتتواجد في المنطقة جماعات إسلامية متشددة بينها هيئة تحرير الشام التي تضم فرع تنظيم القاعدة السابق في سوريا.

وكانت جبهة القتال في محافظة حماة هادئة إلى حد كبير منذ اتفاق عدم التصعيد الذي توسطت فيه روسيا حليفة الأسد وتركيا التي تدعم جماعات المعارضة وبدأ سريانه في أوائل أيار/مايو. ويركز الجيش السوري منذ مايو على حملته في شرق البلاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

إطلاق نار وصواريخ قرب حمص

من جهة أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة إن الأطراف المتحاربة تبادلت إطلاق النار والصواريخ شمالي مدينة حمص الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الليلة الماضية، وذلك بعد ساعات من بدء هدنة تدعمها روسيا. وشاب أيضاً إطلاق مكثف للصواريخ اتفاقا مشابها شرقي العاصمة دمشق.

وقالت روسيا حليفة الرئيس السوري بشار الأسد الخميس إن وزارة دفاعها اتفقت مع المعارضة السورية على إقامة منطقة «عدم تصعيد» في ريف حمص الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة. وعاود مقاتلو المعارضة والحكومة تبادل إطلاق النار بعد بضع ساعات من الهدوء أعقبت سريان الهدنة. وقال المرصد السوري إنه لم يتلق أي تقارير عن سقوط قتلى. وتشبه الهدنة التي تدعمها روسيا اتفاقا على عدم التصعيد تم التوصل إليه في يوليو تموز بمنطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي دمشق. ورغم الاتفاق وانحسار العنف إلى حد ما، استمر العنف والضربات الجوية وإطلاق الصواريخ وتبادل إطلاق النار في الغوطة الشرقية.

وذكر المرصد أنه سجل مقتل 25 مدنيا على الأقل منذ إعلان هدنة الغوطة الشرقية في 22 تموز/يوليو الماضي، بينهم سبعة أطفال، إلى جانب عشرات المصابين. وقالت روسيا إنها نشرت قوات من شرطتها العسكرية في الغوطة الشرقية في تموز/يوليو لمحاولة فرض عدم التصعيد.

ومنذ عام 2013 تحاصر القوات الحكومية الغوطة الشرقية، وهي المنطقة الرئيسية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة قرب دمشق. وتقلصت مساحة المنطقة كثيرا خلال العام المنصرم إذ انتزع الجيش السوري المدعوم من روسيا السيطرة على مناطق أخرى من المعارضة حول دمشق.

وقال المرصد امس الجمعة إن نحو 70 صاروخا سقطت خلال 24 ساعة على الغوطة الشرقية في أعنف قصف للمنطقة منذ الإعلان عن منطقة عدم التصعيد. وانهارت عدة محاولات لوقف إطلاق النار وقفا دائما في غرب سوريا حيث يتكبد مقاتلو المعارضة خسائر أمام القوات الحكومية وحلفائها ويتبادل الجانبان الاتهامات بإثارة العنف.

مظاهرات ضد «ب ي د»

شهدت مدن اعزاز وجرابلس والباب شمالي سوريا امس الجمعة، مظاهرات احتجاجا ًعلى ممارسات تنظيم «ب ي د» الإرهابي. وفي مدينة اعزاز احتشد آلاف الأشخاص بعد فراغ المصلين من صلاة الجمعة، في شوارع المدينة، ونددوا باعتداءات تنظيم «ب ي د» الذراع السورية لمنظمة «بي كا كا» الإرهابية، على مدينتي «مارع» و»اعزاز».

وطالب المتظاهرون انسحاب «ب ي د» من الأراضي العربية التي احتلها في الشمال السوري.

ورفع المحتجون علم الثورة السورية بأيديهم، وطالبوا بإطلاق عمليات عسكرية ضد «ب ي د»، رافعين لافتات كتبت عليها من قبيل «ب ي د، يقتل الأطفال»، و«العرب والتركمان والشركس والأكراد إخوة رغما عن أنف ب ي د»، و« ب ي د انسحب من الأراضي العربية التي احتليتها».

كما ردد المتظاهرون شعارات مناصرة للجيش السوري الحر. وقال وليد المحمود، أحد المشاركين في المظاهرة، إن مطالبتهم تتجلى في انسحاب تنظيم «ب ي د» من الأراضي العربية التي احتلها. وأكد أن «ب ي د» خان ثورة الشعب السوري واحتل مدنا عربية. كما شهدت مدينتا جرابلس والباب مظاهرات مشابهة.

جدير بالذكر أن تنظيم «ب ي د» يطلق صواريخ وقذائف هاون بين تارة وأخرى من مواقع تمركزه في مدينة عفرين، وبلدة تل رفعت التابعتين لمحافظة حلب، واللتين يسيطر عليهما.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بمقتل شخصين، امس الجمعة/ إثر انفجار عند مقر لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في الريف الغربي لحلب. وأضاف المرصد السوري،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مقر هيئة تحرير الشام في ريف المهندسين. وذكر المرصد السوري أن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل فردين بهيئة تحرير الشام وإصابة آخرين.

وأكدت وحدة إعلامية تابعة للجماعة وقوع الانفجار، وقالت إن عددا من أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح. يشار إلى أن هيئة تحرير الشام، هو ائتلاف تقوده جبهة فتح الشام وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة. وتسيطر الجبهة على 70% من محافظة إدلب في شمال غربي سورية إلى جانب بعض المناطق في ريف حلب الغربي. وخاضت هيئة تحرير الشام الشهر الماضي معارك دامية في إدلب وقرب معبر حدودي بين سورية وتركيا مع جماعة أحرار الشام المنافسة.

مساعدات تركية للاجئين في كليس

وزّعت طواقم منظمة الهلال الأحمر التركي، مساعدات إنسانية، على 500 أسرة تركية وسورية، في ولاية كليس جنوبي البلاد. وقال مدير الخدمات العامة في المنظمة، حكمت أردينتش، في تصريحات للصحافيين، إنّ المساعدات تتضمن مستلزمات المطبخ، وأدوات تنظيف وتعقيم، في إطار مشروع «لكي لا يمرض الأطفال».

ولفت أردينج، إلى أنّ حصص المساعدات ستكفي كل أسرة شهراً كاملاً، وهي مقدمة من متبرعين أتراك.

وأكدت السورية فاطمة نجار، وقوف الشعب التركي منذ اندلاع الأزمة في بلادها، إلى جانب أبناء شعبها.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد اللاجئين السوريين في ولاية كليس أكثر من المواطنين الأتراك. وتسببت الحرب في سوريا، منذ عام 2011، بنزوح ولجوء الملايين، وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث يقدر عددهم لديها بنحو 3 ملايين لاجئ.

دراجات نارية تحرس أزقة «الباب»

أسست «الشرطة السورية الحرة» في مدينة الباب بريف محافظة حلب (شمال)، فرقة دراجات نارية للمساهمة في حفظ الأمن في المدينة التي جرى تحريرها من تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال عملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا. وتتولى عناصر «الشرطة الحرة» التي تلقت تدريباتها في تركيا، توفير الأمن في المدينة المحررة، فيما تقوم قوات من الوحدات الخاصة المدربة في تركيا أيضًا، بحراسة مداخل ومخارج المدينة.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير أمن «الباب» الرائد أحمد أبو شهاب، إن «الفرقة الجديدة تتألف من 25 دراجة، وبذلك سيسهل على عناصر الشرطة دخول الأماكن التي لا يمكن للسيارات دخولها». وأعرب أبو شهاب عن شكره للحكومة التركية وللضباط الأتراك، على جهودهم الداعمة لترسيخ الأمن والاستقرار في «الباب» ومحيطها. وشدد على أن «المنطقة باتت تنعم بالأمن والاستقرار بفضل الدعم التركي».

وأوضح الرائد يوسف الشبلي مسؤول «القوات الخاصة السورية الحرة» في الباب، أن طرقات المدينة تعرضت للتخريب بسبب تفجيرات «داعش».

ونوه إلى أن الدراجات النارية ستسهل عمل أفراد الشرطة بشكل كبير وتتيح لهم التنقل بسهولة في أرجاء المدينة.

وتتواصل الجهود في مدينة الباب لمحو آثار الدمار الذي خلفه إرهابيو «داعش»، إذ تجري صيانة الطرقات والبنية التحتية بالتزامن مع عودة الأهالي إلى حياتهم الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات التركية، أطلقت في 24 أغسطس/آب 2016، عملية «درع الفرات»، لمساندة الجيش السوري الحر، في تطهير المناطق الحدودية من عناصر تنظيمي «داعش» و»ب ي د» الإرهابيين.

وأدت العملية إلى تحرير مئات المناطق السكنية بين مدينتي اعزاز وجرابلس شمالي سوريا، على رقعة مساحتها ألف و870 كيلومتر مربع.

وبدعم من القوات المسلحة التركية حرر «الجيش السوري الحر» في إطار عملية «درع الفرات»، مدينة «الباب»، من «داعش» في 24 فبراير/شباط الماضي. وفي 29 آذار/مارس 2017، أعلنت الحكومة التركية نجاح عملية «درع الفرات» وانتهائها.