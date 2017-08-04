﻿تعقيبا على رأي «القدس العربي»: دول الحصار تقاطع قطر لأنها غير علمانية!

علم الفلسفة

أعتقد أن السفير الإماراتي لا يعرف ما معنى كلمة علمانية، وأقصد كنظام سياسي و اجتماعي، إذ المبدأ الأول للعلمانية هو فصل الدين عن الدولة، وحسب علمنا، اللهم إلا إذا كانت خفية، فإن السعودية تطبق الشريعة وقد انبرى بعض الأمراء لتهديد العتيبة نفسه للتصريح أن السعودية علمانية واعتبروا أن هذا التصريح هو تقويض لحكم الله، وهذه الاختلافات «الفلسفية» من أين جاء بها.

فعلم الفلسفة شيء وعلم السياسة شيء آخر، ولهذا السبب خصصت الجامعات فرعين مختلفين لدراستهما، وحسب علمنا لم نلحظ أن هناك علم فلسفة متقدم في هذه الدول، اللهم إلا إذا كان خفيا، ونتمنى أن يطلعونا عليه علنا نتثقف من علمهم الخفي، الذي يمكن أن يكون علما جديدا باسم «التقية الفلسفية».

محمد – سوريا

زكاة البترول

توقفت عند عبارة «فإن السعودية تطبق الشريعة» وتعجبت وأخذتني الحيرة، وعدت للسؤال القديم المتجدد، هل فعلا تطبق السعودية الشريعة الإسلامية؟

غني عن القول أن الشريعة الإسلامية نظام حياة متكامل يشمل جميع مناحي الحياة، وفي وقتنا المعاصر تعتبر مصدرا (لبعض) من القوانين المعمول بها في الدول العربية أو/ والإسلامية، والكثير من القوانين أما معطلة أو مغيبة وهذا ليس موضوعنا هنا.

(البعض فقط) يعلم أن السعودية تطبق من الشريعة (بعض) العبادات والكثير من العقوبات (وخاصة إقامة الحد) ومن الظلم للشريعة نفسها القول أن هناك بلدا في العالم يطبق الشريعة الإسلامية، بل ولعل السعودية أقلها تطبيقا فعليا وفي أساسيات العبادات (الزكاة مثلا).

فزكاة البترول مثلا لو وزعت على فقراء الشعوب الإسلامية لما رأينا نسبة فقر مدقع في العديد من هذه الأقطار إذا لم نقل أن الوضع سيكون مختلفا تماما.

حسين- لندن

العالم قرية صغيرة

لا يزال السيد العتيبة يعيش في زمن التعتيم وحجب المعلومات الذي كان سائدا في الوطن العربي قبل ثورة المعلومات والإنترنت وخاصه في دول الخليج . منذ حوالي عشرين عاماً أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة بسبب الإنترنيت. فعندما يصرح بمثل هذه التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة يفقد ما بقي عنده من مصداقية. ألا يعلم أن الذي يتحدث إليهم يعرفون الكثير عن دول الحصار وعن نظام الحكم هناك أكثر منه، وأن الصحفي عادة ما يقرأ عن موضوع المقابلة وعن الدول المعنية به.

وكما يقول المثل: ان الكذّاب يبقى يكذب حتى يصدق نفسه.

محمود

رزانة ولباقة

الذي استنتجناه من هذه الحرب الشعواء أن تصرف المسؤولين القطريين ابتداء من وزير الخارجية حتى الأمير تصرفوا برزانة رؤساء دول وبحضارة ولباقة وصبر مع الخصوم بعكس رؤساء الجهة المقابلة ومسؤوليها الآخرين الذين تصرفوا بنزق وطيش وكأنهم رؤساء عصابات وليس رؤساء دول.

أبو آية

الوضع التركي

التصريح للصحافة الأمريكية وليس للصحافة العربية، فالرجل نفسه لا يعرف معنى العلمانية ولا يوجد أساسا أي نظام عربي علماني فكل الدساتير العربية تقول البلد عربي والدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي، ويا ليت كنا علمانيين لأصبح حالنا على الأقل مثل تركيا التي أوصلتها العلمانية لما هي عليه.

سلام عادل – ألمانيا

تحول البوصلة

كامرأة سعودية أجد أن هذا الأمر مخز تماما. كيف تحول شمال البوصلة من إيران ومخططاتها وهلالها شرقا باتجاه الجار القريب (قطر) وكيف لعادل الجبير الفصيح النبيه أن ينزوي خلف وزير خارجية الإمارات وأن يظهر باهتا وضعيفا وبلا حجة تجعلنا نقبل هذا الحصار كشعبه قبل الآخرين؟ من أذن لسفير الإمارات الحديث باسم السعودية وابن الملك سفير للسعودية في واشنطن؟

لما تُرك للإمارات العبث بملف اليمن وهو جارنا وأمنه من أمننا ولما أصبحت سياسة السعودية الخارجية تصب في صالح الإمارات وهي التي تآمرت على السعودية في مؤتمر غروزني في وقت غير بعيد على الذاكرة حتى يُنسى سريعا؟

اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا ووحدنا على كلمة الحق.

هيرا

مهزلة مستمرة

إلى متى هذه المهزلة، بل المسرحية، هل يوجد بيننا عقلاء يُعيدون الجميع إلى رشدهم ؟

أليس هذا الوضع إيذانا بنهاية ما تبقى من الصف العربي؟ أوليس هذا تدميرا للخليج بمكوّنه العربي ؟

الجميع يلعبون بالنار … رغم تطمينات الغرب لهذا وذاك …

محمد

شر البلية ما يضحك

الحكومات التي يتحدّث باسمها السّيّد العتيبة تقود أنظمة ملكيّة وعسكريّة ثيوقراطيّة قروسطيّة لا صلة لها بالعلمانيّة بفتح العين أو بكسرها من قريب أو من بعيد فشرّ البليّة ما يضحك ؟

مصطفى – تونس

تخبط وتشوش

منذ بدء الحصار وهم يتخبطون ، فكل لقاء صحافي يخرج منهم من يذكر السبب التافه للحصار، ولذك فهم منقسمون فيما بينهم ، ويتراءى لنا أنهم مجتمعون ، ماذا تنتظر السعودية بعد عندما تتحدث الإمارات باسمها، وكيانها وكرامتها وكأنها هي قائدتها وسيدتها .

محمد حاج