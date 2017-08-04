﻿موسم دبس العنب في بلاد الشام شفاء للأمراض

دمشق – «القدس العربي»: في بلاد الشام وخصوصاً في مناطق الأرياف تنتشر كروم العنب، بمختلف أشكاله ونكهاته، فهذه الشجيرات لها مردود اقتصادي جيد من حيث تسويق أوراقها وثمارها من عناقيد العنب.

وتنتشر في سوريا فلسطين الأردن ولبنان، وباتت الآن منتشرة في معظم مناطق العالم التي يساعد مناخها على زراعتها، فكرمة العنب تحتاج إلى أجواء معتدلة إلى باردة.

والعنب فاكهة لذيذة كثيرة العصارة حلوة الطعم يصنع منها عدة منتجات مثل: عصائر العنب، ودبس العنب، والزبيب وهو العنب الذي يجفّف في أشعّة الشمس فتجفّ عصارته ويصبح مثاليّاً للتخزين لفترات طويلة يدخل في إعداد أطباق الحلوى وله فوائد غذائيّة كبيرة إذ يحتوي بكثرة على فيتامين د، الذي يحمي من الكساح، وتوجد عدّة أنواع وألوان لثمارالعنب وذلك بسبب تعدد أصناف الشجيرات الأم والبيئة التي تزرع فيها، العنب عالى المحتوى من السكر وعالي العصارة يحتوي على الفيتامينات والكربوهيدرات بنسب قليلة.

ومع حلول شهر الصيف ونضوج العنب في الكروم في أحضان الجبال يبدأ الرجال والسيدات في تلك المنطقة بتحضير دبس من هذه الفاكهة.

ويجري تحضير الدبس بطرق تقليدية، حيث يتم عصر العنب، واستخلاص السائل منه وغليه على النار لفترة من الزمن، ومن ثم تركه تحت أشعة الشمس لعدة أيام، ليصبح جاهزا للاستعمال.

ويرى مواطنو بلاد الشام أن دبس العنب يعد «مصدر شفاء» للعديد من الأمراض، مثل البرد، والسعال، كما أنه يمنح للجسم طاقة في فصل الشتاء.

ومن بين الفوائد الأخرى إنه يساعد على التعافي من مرض فقر الدم «الأنيميا».

وتعد دبس العنب الطبيعي كل صيف، دون استخدام أي مواد حافظة في الغالب.

وهو يعد من الأعذية التي لا غنى عنها في فصل الشتاء. والبعض يتناول الدبس في الصيف أيضا، مع مزجه بالثلج، وهناك من يخلطه بالطحينة لاضافة النكهة والفائدة الصحية.