﻿أحمد السقا… موهبة محدودة وذكاء كبير وضعه في المقدمة بـ «هروب اضطراري»

القاهرة – «القدس العربي» : «الموهبة وحدها لا تكفي» مقولة تؤكدها مسيرة عدد كبير من الفنانين الذين تمتعوا بموهبة كبيرة إلا أنهم لم يدعموها بالذكاء الفني الكافي لإدارة هذه الموهبة، فلم يصلوا إلى المكانة التي بستحقونها، وعلي العكس هناك فنانون موهبتهم بالفعل محدودة إلا أن ذكاءهم جعلهم يتبوأون أماكن كبيرة، والمثال الواضح في هذه الحالة الفنان عادل إمام وسعيد صالح، حيث كان سعيد صالح أكثر موهبة وحضورا وخفة دم من عادل إمام، إلا أن عدم إدارته لهذه الوهبة أخره كثيرا على عكس عادل إمام الذي استطاع بذكائة أن يصبح ظاهرة يصعب تكرارها، والأمثلة كثيرة، ليس هذا مجال لذكرها وكلها تؤكد على أن إدارة الموهبة أمر ضروري وخير دليل على ذلك الفنان المصري أحمد السقا، الذي يتفق كثير من النقاد والمتابعين على أن موهبته التمثيلية محدودة، إلا إنه بالرغم من ذلك وصل إلى مقدمة الصفوف لسنوات طويلة، ورغم خفوت نجم كثير من أبناء جيله إلا إنه ما زال متواجدا وبقوة، بل ووصل إلى القمة في موسم عيد الفطر السينمائي في مصر يفيلم «هروب اضطراري».

ويبرز ذكاء السقا بداية من اختيار الموضوع، الذي يتناسب مع توقعات جمهور السقا، الذي ينتظر منه دائما أفلام الأكشن والقتال، ثم اختياره للمخرج أحمد خالد موسى، فبالرغم من أن موسى مخرج شاب ليست له تجارب سينمائية، إلا أن السقا أدرك أنه مخرج طموح يستطيع معه تحقيق ما يصبو اليه سينمائيا، وذلك بعد نجاحاته التلفزونية المتكررة، وبالفعل كان رهانا صحيحا للسقا، حيث تمكن من تقديم فيلم مقنع ومثير يلهث وراءه المشاهد منذ اللحظة الأولى وبتكنيك عال وحرفية كبيرة تقترب من حرفية صناع أفلام الأكشن الأمريكية، وذلك رغم الفكرة الضعيفة والسيناريو المفكك.

كذلك خدم الفيلم بشدة موافقة السقا على مشاركة عدد كبير من النجوم كأبطال مشاركين أو ضيوف شرف، فلكل نجم منهم جمهوره، الذي سيذهب إلى السينما من أجله، وبذلك يضمن السقا شريحة جديدة من الجمهور، فهو دائما ينظر لنجاح العمل ككل وهو يحب الأبطال الذين يشاركونه أعماله ولا يقلل من أحجام أدوارهم، بل على العكس يعطيهم الفرصة لاظهار مواهبهم، مثلما حدث من قبل مع خالد صالح وخالد الصاوي وعمرو واكد ومصطفى شعبان وغيرهم، وفي كل مرة لا يقلق السقا من نجومية الأبطال أو من الحديث عن تفوقهم عليه فهو يؤمن أن العمل الفني جماعي وهذا أحد أسرار استمرار السقا وتفوقه، وهو في «هروب اضطراري» استعان بعدد كبير من النجوم، وهمهم أمير كرارة، وغادة عادل ودينا الشربيني وأحمد زاهر وفتحي عبدالوهاب ومحمد فراج ومصطفى خاطر وباسم سمرة وإيمان العاصي وأحمد فهمي ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وروجينا وأحمد وفيق ومحمد عادل والكبار محمود الجندي وعزت أبو عوف والنجم أحمد حلمي.

كان اخيتار خبراء أفلام الأكشن والحركة أيضا موفقا فالى جانب عمرو ماكجيفر وأندرو الشهيرين، كان هناك استعانة بأربعة خبراء أجانب، لذلك جاءت المشاهد مقنعة ولم تنفذ بطريقة ساخرة مثل كثير من أفلام الحركة المصرية.

وبذلك فقد حقق فيلم «هروب اضطراري» الهدف منه وهو الاقبال الجماهيري، فهو فيلم يعتمد على الحركة والاثارة والأكشن التي تجذب الشباب وهو الجمهور المستهدف من الفيلم، متفوقا على فيلم «جواب اعتقال» للفنان محمد رمضان، الذي كان يتوقع له الجميع أن يكون في الصدارة إلا أن ذكاء السقا وضعه في المقدمة.