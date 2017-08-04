﻿ليلى الكوشي تغني مع لطفي بوشناق في مهرجان « أليغريا» في المغرب

الرباط – «القدس العربي»: تستعد الفنانة المغربية ليلى الكوشي، لإفتتاح مهرجان «أليغريا» الذي تحتضنه مدينة شفشاون المغربية، ما بين 21 و 23 آب / أغسطس الجاري، في مدينة شفشاون المغربية، جنبا إلى جنب مع الفنان لطفي بوشناق.

ويعرف المهرجان الذي تنظمه مؤسسة (شفشاون فن وثقافة) مشاركة العديد من نجوم الغناء العالمي. مجموعة من الأطباق الفنية والثقافية الزاخرة، كما سيقدم أيضا فقرات غنائية راقية مستلهمة من الثقافة المغربية والعربية واللاتينية.

وتنظم هذه التظاهرة الشعرية / الموسيقية بتنسيق وتعاون مع جمعية أصدقاء المعتمد في مدينة شفشاون، والتي تسهر على تنظيم أعرق مهرجان شعري في المغرب، وهو المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث.

وأصدرت ليلى الكوشي، مؤخرا فيديو كليب لاغنيتها الجديدة التي جاءت بعنوان «ليام» على قناتها الخاصة في موقع «يوتوب»، وعلى عدد من المواقع الموسيقية المتخصصة والإذاعات المغربية الخاصة والكندية واختارت جبال وأشجار ومياه منطقة أقشور وزرقة حيطان مدينة شفشاون، لتصوير فيديو كليب لاغنيتها الجديدة، وهي من كلمات وألحان رضوان الأسمر، وتوزيع كاتيا كاتيا مقدسي، وإخراج حسن الكرفتي، فيما أشرف على تنفيذ الميسكاج والماستورينغ رزيق. وتعالج أغنية « ليام» علاقة الإنسان بذاته، وبالزمن والحياة، وعلاقة الإنسان الواسعة بباقي أبناء جلدته، بعيدا عن حصرها في رابطة عاطفية بطلاها رجل وامرأة.

وقالت الفنانة ليلى الكوشي إن أغنية «ليّام» هي «تفريغ للمشاعر التي تختلج نفسيتي ودعوة مني إلى التحلي بالتفاؤل في الحياة وبالطاقة الايجابية في كل معاملاتنا». وعن سبب اختيار مدينة شفشاون ومنطقة أقشور لتصوير عملها الجديد عبّرت عن إعجابها بجمالية «المدينة الزرقاء» وسحر أقشور» التي لم تنل ما تستحقه من عناية مثل مناطق سياحية في شمال المغرب.

وأبرزت الفنانة، أن الأوركسترا التي عزفت موسيقى الفيديو كليب «تتكون من جنسيات متعددة، منها الكندي والروماني والعربي والتركي، مما يجعل من ليّام ثمرة مجهود عالمي يحمل نفحة إنسانية تبتغي جعل الفن يلعب دوره الحقيقي في تقريب الشعوب والتعايش في سلام بعـيدا عن الصـراعات والحـروب».

وبدأت الفنانة المغربية، مسيرتها الفنية، رسميا بعد تتويجها في برنامج «ستوديو دوزيم» سنة 2005، لتدخل بعدها مغامرة إنتاج عملها الجديد «ليام» عبر وكالتها المتخصصة في التواصل وتنظيم الأحداث الفنية.