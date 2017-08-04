﻿كيف تحول «السوق الألماسي» من مركز فني إلى مركز للبغاء في مدينة لاهور الباكستانية

لاهور (باكستان) من: ضيا خان:حل منتصف الليل وبدأت الساعة الأولى من صباح اليوم التالي في الشوارع الضيقة الضبابية في حي «هيرا ماندي» في مدينة لاهور شرقي باكستان.

وبينما الناس نيام في باقي المدينة، يعرض هيرا ماندي – والذي ترجم اسمه البنجابي إلى «السوق الألماسي» بالعربية – المنتجات التي اشتهر بها منذ قرون من الزمن: الإغراء الجنسي والرقص الشاذ.

تتوفر في هذا السوق جميع سمات أي حي بغاء تقليدي في جنوب أسيا. حيث تنبعث أصوات الموسيقى الحية من داخل الشقق؛ وتقف الفتيات بالأزياء البراقة في الشرفات الخشبية؛ ويطارد الرجال المارة لعرض «أفضل الصفقات».

وتنتشر متاجر الزهور في تلك الشوارع الضيقة، حيث من العرف تقديم الزهور للنساء. وتلقى الزهور الحمراء والبيضاء رواجا في هذا السوق، وتنبعث روائحها من المتاجر.

كان الحي، الذي أسسه حكام المغول في القرن السابع عشر، ذات يوم مركزا للموسيقيين والراقصات اللاتي لا يقدمن أي خدمات جنسية. ولكن السكان يقولون إنه بدأ يفقد طابعه الأصلي.

ويقول جوجي بوت، وهو موسيقي يعمل في هيرا ماندي: «هذا المكان لم يعد كما اعتاد أن يكون… لقد كان مركزا للفنانين، ولكنه يبدو مثل الماخور الآن».

وبين الصخب والضجيج تجلس روبينا طارق، التي تعتقد أنها في الخمسينيات من عمرها، على حافة مقعد خشبي في شارع جانبي تستعيد ذكريات الماضي المجيد للسوق ولها.

وتقول إنها كانت ذات يوم واحدة من أكثر الراقصات المطلوبات في هيرا ماندي، أو من كان يطلق عليهن «الطوائف»، وهو المسمى المحلي للمحظيات الراقيات اللاتي كن يخدمن طبقة النبلاء في الهند.

وقالت طارق، التي جاءت إلى الحي وهي مراهقة في ستينيات القرن الماضي من بلدة أوكارا المجاورة للحي: «لقد تحولت المحظيات إلى باغيات… لم يعدن راقصات».

ونجا حي البغاء في لاهور من عدة عواصف منذ تأسيسه في القرن السابع عشر، من بينها التطوير القوي من جانب الحكام البريطانيين في القرن التاسع عشر وأسلمة المجتمع الباكستاني مؤخرا.

وتم تأسيس هيرا ماندي في الأصل لتقديم خدمات الترفيه للصفوة المغولية. وكانت الفتيات المعروفات باسم الطوائف اللاتي تتولى مهمة الترفيه عن هؤلاء المغول يتمتعن بنفوذ واحترام في المجتمع.

وكان الهدف من تأسيس هيرا ماندي هو تشجيع أشكال الفن مثل الرقص والموسيقى والشعر، حسبما يقول نديم عمر، وهو خبير في العلوم الإنسانية ومؤرخ يتخذ من إسلام أباد مركزا له.

ويقول عمر، وهو من أبناء كلية «ناشيونال كوليدج أوف آرتس» المرموقة في لاهور :»لقد كانت (الطوائف) جميلات ماهرات في الغناء والرقص والشعر ويستخدمن كل ذلك لإثبات أنفسهن».

وبدأ طابع هيرا ماندي يتغير بعد أن حوله الحكم البريطاني إلى مجموعة من بيوت الدعارة لخدمة جنوده.

كما طرأ عليه تغيير آخر عندما حاولت الحكومات الباكستانية حظره لأسباب أخلاقية في ثمانينيات القرن العشرين، ما دفع الطوائف إلى التحول إلى البغاء.

ويقول إنه «بعد ذلك، لم يعد هناك تمييز».

كما يقول الموسيقي بوت إن «الزائرين لا يأتون إلى هنا لسماع الموسيقى ولا مشاهدة الرقص… الشيء الوحيد الذي يروج هنا الآن هو الجنس».

ويجد الآلاف من الراقصات الصغيرات اللاتي ينتمين للأسر، التي تعيش في هيرا ماندي أن الشيء المربح بشكل أكبر الآن هو العمل في الحانات والفنادق في بلدان مثل دبي وأبو ظبي وماليزيا.

وتقول سونام مالك، وهي راقصة عمرها 27 عاما تعمل في دبي وماليزيا: «لا يقدر أحدا الفن هنا… ومن ثم فإنه من الأفضل أن يدلل المرء نفسه في مكان يحصل فيه على عائد أفضل».

كما تقول مالك، التي كانت والدتها من راقصات هيرا ماندي، إنها تعلمت فن الرقص للحفاظ على تقليد العائلة.

وتضيف وهي في منزل أسرتها في لاهور: «أعلن أن خطر الاستغلال الجنسي موجود في أماكن مثل دبي… ولكن الأمر يستحق. أما هنا فكل ما سوف أحصل عليه في النهاية هو تصنيفي كباغية، مثل والدتي».