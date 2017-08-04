﻿ تركيا تبحث مسألة نقل صادراتها إلى قطر عبر إيران

إزمير – الأناضول: قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي «نرغب بشكل ثلاثي (تركيا قطر إيران)، في بحث مسألة نقل المنتجات إلى قطر-بشكل عملي وبأقل كلفة – والتوصل إلى اتفاق».

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به أمس الجمعة تطرق خلاله إلى النهج الإيجابي لبلاده لتلبية الاحتياجات الإنسانية لقطر.

وأوضح أنه يتم البحث عن بدائل مختلفة للتجارة الخارجية مع قطر عن طريق البر، مشيرا إلى أن أسهلها ستكون عبر إيران.

أضاف «سأشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية، للرئيس الإيراني حسن روحاني (اليوم السبت)، وسيحضرها نظيري القطري أيضا. ونرغب بشكل ثلاثي تناول مسألة النقل والتوصل إلى اتفاق».

وأشار إلى عدم إمكانية استدامة استخدام طائرات الشحن لنقل المنتجات، مؤكدا مواصلة نقل بعض المنتجات جوا، لاسيما الحليب ولحم الدجاج الطازجين.

وتابع «سيكسب النقل عن طريق البحر أهمية، ونخطط إرسال 4 سفن كبيرة على الأقل إلى قطر شهريا. أما البديل الآخر فهو اللجوء إلى طريق البر لنقل طرود مرنة وصغيرة. ونفكر ببدائل مختلفة وأسهلها هي الإرسال عبر إيران».