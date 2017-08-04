﻿تراجع أسعار النفط مع ارتفاع صادرات «أوبك»

لندن – رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية متأثرة بارتفاع صادرات «أوبك» وقوة إنتاج الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0958 بتوقيت غرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 51.61 دولار للبرميل، بما يقل 40 سنتا عن الإغلاق السابق. ويتجه الخام صوب الهبوط أكثر من 1.5 في المئة على مدى الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 48.63 دولار للبرميل، وتتجه إلى النزول ما يزيد قليلا على اثنين في المئة على مدى الأسبوع.

ويقول محللون ان الأسعار تعرضت لضغوط جراء ارتفاع الإنتاج، وإن كانت قوة الطلب حدت من الخسائر.

وبينما تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» جهودا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين مثل روسيا، زادت صادرات المنظمة في يوليو/تموز إلى مستوى قياسي وفقا لتقرير لتومسون رويترز لأبحاث النفط. وبلغت الصادرات في يوليو 26.11 مليون برميل يوميا بزيادة 370 ألف برميل يوميا جاء معظمها من نيجيريا.

وفي الولايات المتحدة، بلغ الإنتاج 9.43 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2015. على صعيد آخر قالت وحدة الاستثمار في بنك «باركليز» البريطاني أمس ان أسعار النفط قد تشهد تصحيحا نزوليا في الربع الحالي، لأن العوامل التي دعمت الأسعار في يوليو لن تستمر، ومن بينها ظروف الاقتصاد الكلي المواتية، والنمو الموسمي للاستهلاك، وانخفاض المخزونات، والاضطرابات الجيوسياسية. وذكر بنك الاستثمار في مذكرة أن موجة الصعود التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة ترجع إلى تقلص مراكز البيع، لا إلى دخول مراكز شراء جديدة إلى السوق. وأضاف «العوامل الأساسية تظل غير مستقرة هذا الربع. لذا نرى أن أي صعود يأتي قبل أن تشهد المخزونات مزيدا من الانخفاضات الجوهرية لن يدوم طويلا».

وأبقى البنك على توقعاته لخام برنت في الربع الثالث عند 49 دولارا للبرميل.

لكن إذا شهد الربع الأخير عوامل مثل استمرار انخفاض المخزونات، وانضباط «أوبك» في مستويات الإنتاج، وتراجع إنتاج فنزويلا، فإن أسعار برنت قد ترتفع إلى 54 دولارا للبرميل.

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت 52 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 دولارا للبرميل في عامي 2017 و2018.