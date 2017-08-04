﻿مصر تتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي 26% لنحو 8.7 مليار دولار

القاهرة – رويترز: قالت وزارة الاستثمار المصرية أمس الجمعة ان من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو،حزيران الماضي إلى نحو 8.7 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 6.9 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة تقارب 26 في والمئة.

وذكرت الوزارة في بيان أن من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية المقبلة 2017-2018 إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

كانت مصر وقعت العام الماضي اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، وحررت سعر صرف عملتها في مسعى لجذب المستثمرين من جديد بعدما عزفوا عن البلاد عقب انتفاضة 2011.

وقال بيان وزارة الاستثمار ان الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 شهد ارتفاعا في عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 18 في المئة ليصل إلى نحو 3566 شركة، مقارنة مع نحو 3033 شركة خلال الفترة المقابلة من 2015-2016.

وصادقت مصر في يونيو/حزيران على قانون جديد للاستثمار يقدم مجموعة حوافز للمستثمرين، من بينها خصومات وإعفاءات ضريبية، وتأمل في أن يجذب هذا القانون تدفقات جديدة من رؤوس الأموال الضرورية لدعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون في غضون الأسابيع المقبلة.

على صعيد آخر تجاوز احتياطي النقد الأجنبي المصري أخيرا المستويات التي كان عليها قبل انتفاضة عام 2011، لكن مستوردين ومحللين يقولون إن السيولة الدولارية المتنامية تعكس أيضا حقيقة غير مريحة مفادها أن المستهلكين لا يستطيعون الشراء في ظل التقشف. وقالت مصر يوم الثلاثاء الماضي إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع 4.7 مليار دولار في يوليو/تموز مسجلا 36.04 مليار دولار، وهو مستوى يفوق حتى ما كان عليه عشية الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك. وأدت الاضطرابات السياسية إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهو ما أحدث نقصا في العملة الأجنبية تحاول البلاد التغلب عليه منذ ذلك الحين.

وتسجل السيولة الدولارية ارتفاعا منذ أن وقعت مصر اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني. والاتفاق مرهون بإصلاحات اقتصادية، كان من بينها تحرير سعر صرف الجنيه، وهو إجراء تسبب في هبوط قيمة العملة المحلية إلى النصف وجعل الصادرات تنافسية، لكنه أدى أيضا إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 في المئة.

وكان من شأن ارتفاع الأسعار وقرارات خفض الدعم ورفع الضرائب المدعومة من صندوق النقد الإضرار بإنفاق المستهلكين. ووجدت الشركات المصرية، التي يعتمد الكثير منها بشدة على الواردات التي صارت أبهظ ثمنا، أنها لا تستطيع تحميل المستهلك تلك التكلفة الإضافية في ظل تراجع القوة الشرائية بشدة. وقال آلان سانديب، رئيس الأبحاث لدى شركة «النعيم» للوساطة «طالما ظلت القوة الشرائية ضعيفة، لن يقبل الناس على الاستيراد والبيع في السوق المحلية».

وقال ستة مستوردين تم الاتصال بهم ان أنشطتهم تضررت نظرا لأن أسعار الصرف تجعل سلعهم مكلفة جدا للمصريين الذين يعانون أصلا. وجرى تداول الجنيه المصري بسعر 17.8 جنيه للدولار أمس. وقال أحد كبار مستوردي الأغذية مفضلا عدم نشر اسمه «الطلب على الدولار أقل، والأفراد والمصانع يحصلون على كميات أقل (من البضائع).. نحن متراجعون بما لا يقل عن 25 في المئة من حيث الكميات بالطن مقارنة مع العام الماضي». وهبطت مبيعات سيارات الركاب، وهو قطاع يعتمد اعتمادا شبه كلي على الواردات، 44 في المئة في يونيو/حزيران، مقارنة مع مستواه قبل عام حسبما أشار تحليل للقطاع أجراه مجلس معلومات سوق السيارات بمصر. وقال أحمد أنيس عز الدين، وهو مالك شركة لاستيراد مكونات السيارات «لو لم تكن هذه المشكلات موجودة لكانت وارداتنا بلغت المثلين الآن».

لكن ضعف الطلب على الواردات ساعد على تقليص العجز التجاري الذي كان يتسارع في وقت ما، إذ هبط في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي، مع تسجيل الورادات انخفاضا حادا بلغ عشرة مليارات دولار. ويقول مستوردون ان أسعار الفائدة التي قفزت كثيرا على نحو يتجاوز القدرة على تمويل أنشطتهم عززت أيضا ذلك التراجع في الواردات. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 700 نقطة أساس (7 نقاط مئوية) لمواجهة التضخم منذ تعويم الجنيه. وقال أحد مستوردي الأغذية «عند (أسعار فائدة) 22 في المئة لا يوجد شيء يحقق ربحا».