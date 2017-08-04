﻿الصدر: قانون الانتخابات بالصيغة الحالية يمثل «حاضنة للإرهاب»

بغداد ـ « القدس العربي»: أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في خطاب متلفز بث أثناء التظاهرات التي دعا إليها أنصار التيار، مساء أمس الجمعة، أن قانون الانتخابات بالصيغة الحالية يمثل «حاضنة للإرهاب»، داعيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وشدد الصدر، على «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بلا تمييز، ووجوب إشراف الأمم المتحدة على المفوضية الانتخابات ما لم يتم تغييرها»، موضحا أن قانون الانتخابات بالصيغة الحالية يمثل «حاضنة للإرهاب»، حسب تعبيره.

ودعا إلى «دمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية وسحب السلاح من الجميع»، قائلا «يجب أن يكون السلاح بيد الدولة حصرا».

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، «ملزم بإكمال مسيرة الإصلاح».

وطالب الصدر بـ»الإسراع بإعادة النازحين وإعمار المدن المستعادة من تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى مسك الأراضي المحررة من قبل القوات العراقية».