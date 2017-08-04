﻿استنفار أمني في الأقصر بعد مقتل أمين شرطة ومواطن في هجوم مسلح

القاهرة ـ «القدس العربي» مؤمن الكامل: كثفت قوات الأمن المصرية، في حافظة الأقصر، منذ فجر أمس الجمعة، من تواجدها أمام المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية، تحسبا لأي هجمات بعد مقتل أمين شرطة ومواطن إثر هجوم مسلح على دورية أمنية، مساء أول أمس الخميس، في مركز إسنا، ولم تعرف هوية منفذي الحادث.

وتوجه محافظ الأقصر، محمد بدر، ومساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، عصام الحملي، ومدير أمن الأقصر، مصطفى صلاح، وقيادات الأمن الوطني والأمن العام، والأجهزة الأمنية والتنفيذية، إلى موقع الحادث لمتابعة مجريات الأمور.

وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث وأجرت معاينة ميدانية لموقع الحادث واستمعت لأقوال المصابين وبعض شهود العيان.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية : أثناء قيام دورية من شرطة المرور المتحركة بمباشرة أعمالها بدائرة مركز شرطة إسنا مساء الخميس، اشتبه فى إحدى السيارات يستقلها شخصان، وحال إيقافها أطلق مستقلاها الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عنه مقتل أمين شرطة محمد محمود الباي من قوة إدارة المرور، والمواطن محمد عبدالماجد الخطيب، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم في محل الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن القوة المشتركة في الدورية المرورية طاردت المتهمين وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة وضبط بحوزته بندقية آلية و3 خزائن للطلقات، وعُثر بالسيارة على بندقية آخرى، مؤكدا أن تعقب المتهم الآخر جار لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات صحافية إن السيارة المضبوطة عثر فيها على حزام ناسف وقنبلة يدوية، لكن إعلام وزارة الداخلية الرسمي لم ينف أو يؤكد صحة المعلومة.

وقال شهود عيان على الحادث في تصريحات نقلتها مواقع محلية إن «المتهمين في حادث إطلاق نار علي قوة أمنية رددوا خلال مطاردتهما من قبل قوات الشرطة هتاف «إسلامية إسلامية» قبل أن تلقي أجهزة الأمن القبض علي أحدهما.

ونشرت مديرية الأمن الأكمنة الثابتة والمتحركة، لرصد الحالة الأمنية؛ وإحكام السيطرة على الوافدين للمحافظة، كما انتشر خبراء المفرقعات في الأماكن الحيوية لتمشيطها.

وبدأ جهاز الأمن الوطني في الأقصر استجواب أحد الإرهابيين المتورطين في حادث إسنا الذي تم ضبطه قبل فرار الثاني، ويدعى «ح.ع».، (35 عامًا)، من مركز بدر في محافظة البحيرة.

وأدان الأزهر الشريف الهجوم الذي استهدف كمينا أمنيا متحركا في مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وجدد رفضه لكل أشكال العنف والإرهاب.

ودعا إلى ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لمن يقفون وراء هذه العمليات الإرهابية الجبانة والداعمين لها، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على مواجهة هذا الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

كما دان مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، الهجوم، مؤكدا أن «دماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هباء»، مطالبا بالقصاص العادل من تلك الأيادي الآثمة التي ترتكب هذه الأفعال الإرهابية الغادرة.

ولفت المفتي إلى أن «الإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين الآثمين الذين يعيثون في الأرض فسادا»، مطالبا بالتصدي بكل قوة وحسم لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعيا المصريين جميعًا للتصدي للإرهاب الأسود واستئصال جذوره السرطانية من وطننا الغالي مصر.