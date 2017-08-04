﻿الرئيس اللبناني والبطريرك في الشوف غداً وزعيم المختارة يتمنى مشاركة كل الأحزاب في لقاء بيت الدين

بيروت – «القدس العربي»: تمر العلاقة بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب القوات اللبنانية بشهر عسل يتوقّع أن يدوم حتى موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو المقبل بعد مراجعة لمآسي حرب الجبل التي وقعت عام 1983 وأسفرت عن تهجير وخراب وتباعد.

وترجمة لهذه العلاقة سيعقد لقاء مهم غداً الأحد في قصر «المير أمين» في بيت الدين يشارك فيه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان في الذكرى الـ16 للمصالحة التاريخية في الجبل حيث سيتم عرض فيلم وثائقي عن أهمية المصالحة بين البطريرك مار نصرالله بطرس صفير والنائب جنبلاط في المختارة التي أعلن خلالها زعيم المختارة «أن حرب الجبل ولّت إلى غير رجعة».

وأكد النائب جنبلاط «أن حرب الجبل كانت نتيجة حروب نفوذ على جبل لبنان وعلى لبنان آنذاك فتصارعنا وكان الخراب والدمار ولكن البطريرك صفير جمعنا». وقال جعجع من خلال الفيلم «إن لا موضوع لحرب الجبل وإن هذه الحرب كانت عبثية»، واضاف أنه «عندما صعد إلى الجبل اوائل كانون الثاني من العام 1983 كانت المنطقة قد إنقسمت على بعضها».

اما البطريرك الراعي فأكد «أننا ككنيسة مارونية نعتبر أن الاحداث انطوت في الجبل وأن الحرب راحت إلى غير رجعة «. ومن المتوقع أن يواكب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارة البطريرك الراعي إلى الشوف وأن يشارك في قداس في سيدة التلة في دير القمر. لكن التيار الوطني الحر قد لا يشارك في الاحتفال الخاص بالفيلم الوثائقي الذي أعده الإعلامي سعد إلياس وهو ما دفع بالنائب جنبلاط إلى التغريد أنه «من الأفضل أن يتواجد في بيت الدين في ذكرى المصالحة برعاية البطريرك الراعي جميع الأحزاب التي كانت في 2001 و2016».

وقبل ايام على هذا الموعد زار رئيس القوات سمير جعجع مع عقيلته النائبة ستريدا جعجع والنائب عدوان النائب جنبلاط في دارته في كليمنصو في لقاء سياسي حضرته السيدة نورا جنبلاط ووزراء ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي.

وفي معلومات «القدس العربي» أن النائب جنبلاط مشى بخيار النسبية في قانون الانتخاب بناء على تشجيع من القوات اللبنانية التي طمأنته إلى أنها ستكون في تحالف انتخابي معه مع ترجيح توسيع التحالف ليشمل تيار المستقبل وربما التيار الوطني الحر.

وكانت القوات من أكثر المؤيدين لتوجّه جنبلاط بجعل قضاءي عاليه والشوف دائرة واحدة في الانتخابات حفظاً لخصوصية الجبل والطائفة الدرزية. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء في بيت الدين خطابات تؤكد على اهمية وحدة الجبل وطي صفحة الماضي.