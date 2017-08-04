﻿الصحافي المغربي المعتقل ربيع الأبلق يوقف إضرابه عن الطعام بعد أكثر من 38 يوما

الرباط – «القدس العربي» : أعلن صحافي مغربي معتقل على خلفية حراك الريف إيقاف إضرابه عن الطعام «ترجيحا لكفة الوطن» فيما لا يزال مجهولا مصير ناشط يرقد بمستشفى بالرباط في حالة غيبوبة، وترفض الجهات المعنية تسليم عائلته تقريرا عن حالته الصحية.

وأعلن ربيع الأبلق، مراسل موقع «بديل» وقف إضرابه عن الطعام، الذي بدأه منذ أكثر من 38 يوما احتجاجا على اعتقاله وما تعرض له في السجن.

واعتقل الأبلق في نهاية ايار/ مايو الماضي في مدينة الحسيمة على خلفية الأحداث التي تعيشها المدينة ومنطقة الريف منذ أكثر من 9 أشهر، ونقل يوم الاثنين الماضي من السجن إلى المستشفى في الدار البيضاء، بعد تدهور حالته الصحية. وأثار الوضع الصحي للأبلق قلق الأوساط الحقوقية بعد تدهور حالته لدرجة هددت حياته، وتدخلت أطراف عديدة لإقناعه بوقف الإضراب.

ونشرت المحامية أسماء الوديع، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، رسالة من الأبلق، يعلن فيها عن توقيف إضرابه عن الطعام جاء فيها «أخبركم رسميا أنني قمت بتعليق الإضراب عن الطعام الذي خضته منذ أربعين يوما ، ليس خوفا على حياتي أو فزعا من الموت ولكن ترجيحا لكفّة الوطن الذي يسكننا جميعا رغم كل شيء».

وقالت المحامية التي نشرت الرسالة على صفحتها على فيسبوك: «هذه رسالة ربيع الأبلق الذي كلّفني بحملها لكم جميعا ، أنقلها بأمانة و بكثير من الحب». وحمل الأبلق في رسالته تحياته إلى أمه و إلى كل ساكنة الريف وأعضاء هيئة دفاعه، ومندوبة الصحة، والطاقم الطبي بمستشفى مولاي يوسف، والمسؤولين عن الأمن، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكل من قام بأي تدخل أو وساطة أو دعم ومساندة.

وأفاد عبد الصادق البوشتاوي، محامي عدد من نشطاء حراك الريف، أنه يتوفر على شهادة مسجلة، تقدم بها أحد الشاهدين في عملية استهداف عماد العتابي، الناشط في حراك الريف، الذي يرقد في المستشفى العسكري في الرباط، في غيبوبة منذ 15 يوما.

وأضاف البوشتاوي أن الشاهد يروي في التسجيل المذكور تفاصيل الاعتداء عليه من قبل القوات العمومية، بحكم أنه كان لحظتها رفقة عماد، عندما تدخلت القوات العمومية لتفريق المسيرة، التي خرج فيها نشطاء حراك الريف، يوم 20 تموز/ يوليو الماضي.

وأشار المحامي إلى أن الشاهد الذي ينحدر من مدينة طنجة، والذي قدم إلى الحسيمة لحضور حفل زواج، اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية بعد يومين من الحادث، الذي تعرض له العتابي. ولا يزال عماد العتابي في غيبوبة تامة في المستشفى العسكري، مزوّد بمجموعة من الأجهزة، من بينها جهاز للتنفس الاصطناعي ولم يتم، إلى حدود الآن، تمكين عائلة العتابي من ملفه الطبي، وتفاصيل وضعيته بمبرر وجود تحقيق فيه. ويشترط المسؤولون في المستشفى العسكري، من أجل الحصول على تقرير طبي، إذن من النيابة العامة في الحسيمة.

وتستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان مسيرة وطنية للتضامن مع حراك الريف والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وأعلن التجمع العالمي الأمازيغي مشاركته في المسيرة التي دعت لها حركة “تاوادا”، والمقرر تنظيمها يوم غد الأحد. وأوضح رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، الذي يضم أمازيغ من دول العالم أن التجمع قرر دعم المسيرة، تشجيعا للمظاهرات ذات الطابع السلمي وطنيا، ودوليا، ورفض الأفكار الانفصالية وأنه يجب على الدولة المغربية الجلوس إلى طاولة الحوار مع قادة الحراك، وتحقيق مطالب الحراك، التي تبدو مشروعة، والمرتكزة بالأساس على مطالب اجتماعية، وثقافية، ورفض المقاربة الأمنية للقضية.

وحدد التجمع العالمي الأمازيغي في بيان أرسل لـ»القدس العربي» موقفه الايجابي من المشاركة في مسيرة الدارالبيضاء «إيمانا منه بالمطالب العادلة، والمشروعة لسكان الريف، واقتناعا بعدالة ومشروعية مطالب الحراك الشعبي، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.. واستمرارا في دعمه ومساندته غير المشروطة للحراك الاحتجاجي، الذي تعرفه منطقة الريف.. وتنديدا بحملة الاعتقالات، والاختطافات، والمداهمات للبيوت، التي قامت بها السلطات الأمنية، منذ يوم الجمعة 26 ايار/ مايو 2017، وما تبعه من اعتقالات طالت المئات من نشطاء الحراك، وما تبعها من محاكمات والزج بعشرات النشطاء في السجون». وأكد دعمه ومساندته للمسيرة الوطنية، التي دعت إليها «حركة “تاوادا” ن إيمازيغن، يوم الأحد 6 آب الجاري، في الدار البيضاء من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، الذين اعتقلوا على خلفية حراك الريف ودعا كل التنظيمات، والفعاليات الأمازيغية، والحقوقية، وكل الديمقراطيين إلى المشاركة بكثافة في مسيرة تاوادا، وكل الاحتجاجات الوطنية، والدولية من أجل الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لحراك الريف”.

وعبر التجمع عن «تنديده، واستنكاره بحملة الاعتقالات، التي طالت ما يفوق 200 معتقل من نشطاء الحراك، مؤكدا مساندته المطلقة لمعتقلي الحراك، الذين تعرضوا للتعذيب النفسي، والجسدي في مخافر الشرطة، في الحسيمة، قبل الزج بهم في السجون» وطالب بـ«محاكمة رجال الأمن، المتورطين في تعذيب المعتقلين، وندد بالأحكام، التي أصدرتها محاكم الحسيمة، والناظور في حق العشرات من معتقلي الحراك».

وأكد التجمع «أن لا حل للأحداث الجارية في الريف من دون إطلاق سراح المعتقلين كافة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لسكان الريف، التي تتمثل في الملف المطلبي للحراك”، معبرا عن تضامنه المطلق مع المعتقل ربيع الأبلق، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 38 يوما، ومطالبا في الوقت نفسه بكشف الوضع الصحي للناشط عماد العتابي ضحية مسيرة 20 تموز/ يوليو، الذي يوجد في العناية المركزة بالمستشفى العسكري في الرباط».