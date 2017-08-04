﻿مركز مختص يؤكد تعرض الأطفال في سجون إسرائيل للتعذيب «الجسدي والنفسي» في أقبية التحقيق

غزة – «القدس العربي»: حذر مركز مختص بمتابعة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، من حجم الاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال في صفوف الأطفال والقاصرين الفلسطينيين بشكل يومي، وقال إنهم يتعرضون خلال رحلة الاعتقال لأشكال عدة من «التعذيب النفسي والجسدي»، وذلك بعد أن اتهمت هيئة الأسرى سلطات الاحتلال بـ «سرقة أموال العائلات الفلسطينية» من خلال فرض غرامات مالية كبيرة على الأطفال الأسرى.

وذكر مركز الأسرى للدراسات أن عمليات التعذيب تقوم بها أجهزة الأمن الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون، في مراكز التوقيف والتحقيق وفق شهادات الأسرى الأطفال القاصرين. وأوضح أن المعتقلين القاصرين يتعرضون لـ «عمليات إرهاب» في السجون الإسرائيلية، كون سلطات الاحتلال لا تفرق في التعذيب بين بالغ وقاصر، وتمارس أشكال ضغط أقسى على الأطفال.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال «تعمل بكل الوسائل لإرهابهم نفسيًا بالتهديد والوعيد»، لافتا إلى أنها تقوم بتعذيبهم جسديا بإرهاقهم بتغطية الرأس بكيس ملوث، والوقوف لفترات طويلة، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، وتعرية الأسرى. وأكد استخدام قوات الاحتلال «الضرب المبرح»، وربط الأطفال الأسرى من الخلف، إما على كرسي صغير الحجم، بهدف إرهاق العمود الفقري للأسير وإعيائه، واستخدام القوة المبالغ فيها أثناء التحقيق والقمع، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس.

وأوضح كذلك أن سلطات الاحتلال أجازت لضابط الشرطة استخدام «الضغط النفسي» بحق المعتقلين، ومنهم الأطفال كالإهانات والتهديد، والمس المعنوي، والتفتيش العاري، والحرمان من النوم، وأساليب الحيل والخداع، والتهديد بهدم البيت، وهناك مئات الشهادات التي تثبت استغلال المحقق لخصوصية وضع الأطفال للنيل منهم.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد كشفت عن نية أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال الطفل القاصر نور عيسى (16 عاما) الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الجائر وتحويله للاعتقال الإداري. واتهمت سلطات الاحتلال بفرض غرامات مالية كبيرة على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاما، في سجن «عوفر» الإسرائيلي خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم وقالت إنها وصلت لأكثر من 87 ألف شيقل «الدولار الأمريكي يساوي .05 شيكل».

وذكرت تقارير أن سلطات الاحتلال نفذت خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 650 حالة اعتقال، من بينهم 110 أطفال قصر، و15 امرأة وفتاة، ونائبان في المجلس التشريعي، وعدد من القيادات المحلية، من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو سبعة آلاف أسير، بينهم نساء وأطفال ورجال كبار في السن ومرضى، وجميعهم يعاملون معاملة قاسية جدا، ويشتكون من سياسة «الإهمال الطبي» وعدم الحصول على الطعام المناسب، وتعرضهم للإهانة والعزل، كما يشتكون من تشديدات الاحتلال خلال زيارة الأهل، خاصة وأن من بينهم أسر كثيرة حرمت من الزيارات.

ولم تفِ سلطات الاحتلال بالوعود التي قطعتها بتحسين وضعهم الاعتقالي، حسب الاتفاق الذي أبرم مع قيادة الأسرى قبل أكثر من شهرين، الذي أنهى إضرابا طويلا امتد لـ 41 يوما عن الطعام.

وفي هذا السباق حذر مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة من تسابق الوزراء وأعضاء الكنيست والحاخامات في إسرائيل، بتقديم مشاريع القوانين والمقترحات والتحريض الإعلامي للمس بنضالات الشعب الفلسطيني وتشويه مكانة الأسير وتوصيفه « بالإرهابي» على المستوى الدولي. وأشار بذلك إلى الدعوات التي صدرت مؤخرا من قبل مسؤولين إسرائيليين تطالب بسن قانون «تنفيذ حكم الإعدام» من قبل الكنيست الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المعتقلين. وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية التصدي لتلك السياسات عبر المحاكم الدولية والاستناد للاتفاقيات والمواثيق الدولية للضغط على إسرائيل كدولة احتلال لـ «الانصياع للقانون الدولي الإنساني».