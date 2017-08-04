﻿«نقل القاهرة» تفاجئ المواطنين بزيادة أسعار تذاكر الأتوبيسات

القاهرة ـ «القدس العربي»: فاجأت هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى، أمس الجمعة، المواطنين، برفع أسعار تذاكر اتوبيسات الهيئة بقيمة 50 قرشا على كل خطوطها.

وأكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن الهيئة أخذت تصديقا بالزيادة منذ بداية الشهر الجاري ونفذته أمس، بعد التحريك المتتالي لأسعار الوقود.

وأضاف في تصريحات صحافية أن هيئة النقل العام تتعرض لخسائر كبيرة، ومع ذلك لم ترفع قيمة التذكرة بعد تحريك الوقود المرة قبل الأخيرة، ولم ترفع قيمة التذاكر أيضا في آخر تحريك لأسعار الوقود، مما رفع قيمة الخسائر وكان لازما رفع قيمة التذكرة لتقليل الخسائر، مع العلم أنه رغم رفع قيمة التذكرة إلا أنها تعد أرخص بكثير بالنسبة للمسافات التي تقطعها الرحلة.

وأبدى حرصه على أن تكون قيمة التذكرة في الهيئة أرخص من جميع المواصلات الموجودة، مشيراً إلى أن الزيادة قدرت بنصف جنيه وهو شيء لا يذكر أمام تحريك أسعار الوقود وطول رحلات الهيئة، وأن هذه الزيادة سيتم تثبيتها لسنوات على عكس الوسائل الأخرى التي تزداد تعريفة ركوبها بشكل مستمر.

وجاءت قيمه الزيادة 50 قرشا على ثمن التذكرة الحقيقية، حيث تسلم كل سائق دفتر مطبوع بالقيمة الجديدة ودفتر بالقيمة القديمة مع استلام دفترين بقيمة 25 قرشا لتكملة الزيادة.

وأكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام في القاهرة، أن الهيئة يقع على عاتقها عبء هام وهو تقديم أفضل خدمة باستخدام وسائل النقل المختلفة، لذلك فإن الزيادة التي تم إقرارها اعتبارا من أمس وتقدر بقيمة 50 قرشا على جميع خطوطها تأتي لتطوير وتحسين مستوى خدمة النقل العام، وأداء خدمة منتظمة وميسرة، وفي الوقت نفسه بأقل تكلفة دعما للبعد الاجتماعي لجمهور الركاب، وذلك بعد التحريك المتتالي لأسعار الوقود. وأضاف: إن هيئة النقل العام في القاهرة في مقدمة مرافق الدولة التي لها تأثير مباشر وفعال على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لاتصالها الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام المتنوعة باعتبارها شريان الحياة بصفة خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، للربط بين تلك المحافظات الثلاث والتي يبلغ تعداد سكانها والمترددين من المحافظات الأخرى لقضاء مصالحهم حوالي 18 مليون نسمة، مما يزيد العبء الملقى على عاتق الهيئة.

وبين أن الهيئة تحرص باستمرار على تحديث أسطولها من أجل تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر والدفع بخطوط جديدة خاصة ذات الكثافة العالية والجماهيرية.

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن تحريك أسعار تذاكر الركوب بقيمة 50 قرشًا على جميع الخطوط في محافطة القاهرة، ضمن الإجراءات الإصلاحية للدولة. وأضاف السجيني، إن قرار الزيادة جاء وفقًا للبرنامج الإصلاحي الذي طرحته الحكومة على البرلمان وتمت الموافقة عليه، مشيراً إلى أن مرفق النقل العام يتكبد خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، لذا كان قرار زيادة الأسعار «ضرورة».

وطالب، هيئة النقل العام بتطوير الخدمة حتى يشعر بها المواطن، موضحًا أن عدم الإعلان عن تلك الزيادة مسبقًا ترجع لكون القرار «تنفيذياً ولا يجب الرجوع إلى وسائل الإعلام قبل تنفيذه».

وانتقد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، ووصف القرار بـ«غير مدروس». وطالب، لجنة الإدارة المحلية في البرلمان بتوضيح أسباب تلك الزيادة دون الإعلان عنها مسبقًا، مؤكدًا أن النقل العام يتبع محافظة القاهرة ومن ثم تؤول مسؤولية مناقشة القرار إلى لجنة الإدارة المحلية.