﻿محاولات إحداث تغيير ديموغرافي في نينوى تعيق عودة النازحين

بغداد ـ «القدس العربي»: بعد مضي نحو شهر من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، غير إن الجهات الرسمية لم تفصح عن حجم الأضرار البشرية والمادية التي خلفتها العمليات العسكرية في المدينة.

وحصلت «القدس العربي» على تصريحات، في وقت سابق، من أعضاء في مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، أفادت بأن نسبة الأضرار في «المدينة القديمة» تقدر بأكثر من «90 في المئة».

أسباب عدّة تقف وراء عدم تحديد أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا إبان عمليات تحرير مدينة الموصل، أبرزها الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، والمصير المجهول لعدد كبير من أهالي المدينة.

لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أكدت «صعوبة» إعلان حصيلة نهائية لعدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال عملية تحرير الموصل.

وتعزو عضو اللجنة النائبة أشوق الجاف لـ«القدس العربي»، أسباب ذلك إلى «وجود العديد من جثث المدنيين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة، فضلاً عن وجود أعدادٍ أخرى لا تزال تحت قبضة التنظيم؛ ولا نعرف شيئاً عن مصيرهم، إضافة إلى المقابر الجماعية».

جميع تلك الأسباب تدفع إلى التأكيد بأن «كل الأرقام التي يتم تداولها في وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية هي تقريبية وغير مؤكدة»، وفق الجاف.

وعن الأسباب أدت إلى وقوع ضحايا مدنيين. أوضحت الجاف إن «لجوء التنظيم إلى الاختباء بين المدنيين، واستخدامهم دروعاً بشرية هو من خلف هذا الدمار في الموصل»، لافتةً إلى لجنتها دعت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى مطالبة المجتمع الدولي بزيادة دعم العراق أمنيا وإنسانياً.

ووفقاً لتصريح الجاف فإن العراق يحتاج إلى «القضاء على خلايا داعش النائمة، وإعادة إعمار المدن المدمرة، قبل إعادة الأهالي إليها».

وكشفت الجهات المعنية العراقية عن زيادة في نسب الدمار في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، إذ ما قورن بنظيره الأيسر.

ويقول نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية النائب فارس البيرفكاني لـ«القدس العربي»، إن أسباب «النكبة الكبيرة» بأيمن الموصل، يعود إلى «تعمد داعش استعمال الدوائر الحكومية ومنازل المواطنين كمقرات له، فضلاً عن سعي التنظيم إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا بين صفوف المدنيين، وتدمير معالم المدينة الأثرية والتاريخية».

أما عن أسباب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يقول البيرفكان ـ وهو نائب عن محافظة نينوى، إن «حملات الإعدامات؛ شبه اليومية؛ التي كان ينفذها التنظيم في أيامه الأخيرة بحق أهالي المدنية، في ظل ازدياد موجات السخط الشعبية تجاهه، أسهمت بارتفاع عدد الضحايا المدنيين أيضاً».

ويشير إلى إن «عدد سكان نينوى يتجاوز الـ4 ملايين شخص (…). هناك عائلات أبيدت عن بكرة أبيها في مدينة الموصل، وهم لا يزالون تحت الأنقاض».

وحملّ البيرفكاني طائرات التحالف الدولي المسؤولية في زيادة عدد الضحايا المدنيين، عازيا السبب إلى إن «عناصر التنظيم كانوا يستعملون منازل المدنيين في استهداف تلك الطائرات، الأمر الذي يدفع الأخيرة إلى الرد على مصادر النيران، مما أسهم في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا».

من جهة أخرى، كشفت نائبة في مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، عن محاولات لإحداث «تغيير ديموغرافي» في المحافظة، تقف وراء عدم عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

وتقول النائبة نورا البجاري لـ«القدس العربي»، إن «أهالي الموصل يرغبون بالعودة إلى ديارهم، لكن هناك عاملين أساسيين يعيقان عودتهم». وتوضّح إن «النازحين يريدون ترك المخيمات والعودة إلى ديارهم، لكن هناك من يمنعهم، سعياً لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة». من دون كشف تلك الجهات.

وعن حجم الدمار في محافظة نينوى، تواصل حديثها قائلة: «نسبة الدمار في مدينة الموصل تختلف من منطقة إلى أخرى (…). الدمار في الساحل الأيسر أقل بكثير من الجانب الأيمن».

وعلى الرغم من قلة الخدمات المقدمة لأهالي الساحل الأيسر للموصل، إلا إن «الحياة فيه بدأت بالعودة التدريجية. أما الموصل القديمة فقد مسحت جميع آثارها الحضارية والتاريخية بالكامل، من دون وجود أي جهد لعودتها». وفقاً للبجاري، التي طالت «رئيس الوزراء بإصدار قرار يقضي بعودة النازحين إلى مناطقهم فوراً».

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل من تنظيم «الدولة». ودعا، في كلمة متلفزة حينها، أهالي مدينة الموصل والشرقاط والقيارة إلى التعاون مع القوات الأمنية، لافتا إلى أن العملية تجري تحت قيادة الجيش العراقي والشرطة الوطنية وليس أي جهة أخرى.

وبعد مضي نحو شهرين، أعلن العبادي انطلاق الصفحة الثانية من عمليات «قادمون يا نينوى» لتحرير الجانب الأيمن من الموصل، وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي العراقي حينها، إن هدف القوات «تحرير المواطنين من إرهاب داعش، لأن مهمتنا الرئيسية تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض».

وعقب نحو خمسة أشهر من ذلك التاريخ، أعلن رئيس الوزراء تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة «الدولة».