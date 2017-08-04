﻿الوحدات الكردية تطرد النازحين في مخيم رجم الصليبي في الحسكة السورية

حلب – «القدس العربي» : أفاد ناشطون من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بإقدام وحدات الحماية الكردية على طرد النازحين من أبناء محافظة دير الزور والعراقيين في مخيم رجم الصليبي باتجاه مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة في المنطقة.

وأكد الناشط الإعلامي وعضو موقع الخابور سراج الحسكاوي، مهاجمة وحدات الحماية الكردية للنازحين بمخيم رجم الصليبي قبل الحاجز الذي تتمركز فيه هذه القوات التي عمدت إلى حرق الخيام المصنوعة من البلاستيك والألبسة القديمة، واعتدت بالضرب المبرح وتوجيه الإهانات للنازحين الذين معظمهم من النساء والأطفال والمُسنّين، وكذلك عمدت إلى حلق الشعر للرجال على الصفر.

ويضيف لـ «القدس العربي»: إن النازحين في مخيم رجم الصليبي الواقع قبل الحاجز أجبروا على الهروب باتجاه المنطقة الفاصلة على خط المواجهة بين وحدات الحماية الكردية وتنظيم الدولة، والتي تنتشر فيها الألغام بكثافة، حيث فضّل البعض البقاء في هذه المنطقة خوفاً من العودة إلى مناطق التنظيم.

ولفت الحسكاوي إلى حادثة وقعت خلال الفترة الماضية بالقرب من المكان الذي هرب إليه النازحون الآن، عندما انفجر لغم أرضي في عائلتين إحداهما سورية والأخرى عراقية كانتا تحاولان الوصول إلى المخيم، وتسبب في ذلك الوقت بوقوع إصابات بين افراد العائلتين، ووفاة شخص بعد رفض حاجز الوحدات الكردية إسعاف المصابين للمشفى.

وأشار إلى ان النازحين في هذا المخيم كانوا ينتظرون أياماً وأسابيع واحياناً شهوراً من أجل السماح لهم بالعبور إلى المخيم الذي يقع بعد الحاجز حتى يتم نقلهم عبر هيئات الأمم المتحدة إلى مخيم الهول.

ونوه الحسكاوي إلى زيارة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لمخيم رجم الصليبي منذ فترة قريبة، لكن لم يتم تقديم اي شكل من اشكال المساعدات للنازحين القاطنين في الخيام قبل الحاجز وبعده.

ويقول الناشط الحقوقي السوري محمد خابوري: إن هذا العمل مثله مثل الانتهاكات التي تمارسها وحدات الحماية الكردية وتنم عن وجه إرهابي هدفه عدم استقرار المدنيين العرب حتى على مستوى مخيم، فهم دائماً يتذرعون بالخوف من اندساس عناصر تنظيم الدولة اليهم علماً بأن المخيم لا يقع على خط مواجهة مباشرة بينهم وبين التنظيم.

ويرى: إن الهدف الأول من هذه الممارسات هو ضرب اي وجود عربي لافراغ المنطقة من العرب لحسابات مستقبلية، وجعل المنطقة ذات غالبية كردية والتي كان آخرها منع النازحين من الدخول لمناطق سيطرتها وتركهم لمصيرهم المجهول بين حقول الالغام بخطوط المواجهة بينهم وبين التنظيم.

وشدد خابوري على أن طرد النازحين جريمة ضد الإنسانية، فالمدنيون هاربون من قصف التحالف الذي لم يعد يميز بين المدني والمقاتل ومن سعير نار الاشتباكات بين التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية («قسد») ويبحثون عن مكان يؤويهم… بماذا يقابلون ؟ يقابلون بمصير مجهول بين حقول الألغام. وأشار إلى ان هناك حلولاً تقع على عاتق المجتمع الدولي دعاة السلام والديمقراطية بانشاء مخيمات تشرف عليها الأمم المتحدة ومزودة بكل ما يلزم النازحين من مرافق صحية وخدمية وتعليمية.

الجدير بالذكر ان مخيم رجم الصليبي الخاضع لسيطرة وحدات الحماية الكردية في ريف الحسكة كان قد شهد في وقت سابق مجزرة بصفوف النازحين السوريين واللاجئين العراقيين بعد تعرضه لهجوم من قبل تنظيم الدولة، حيث يقع حاجز رجم صليبي شرق منطقة كبيبة مقابل بلدة الدشيشة والصليبي على بعد حوالي 60 كم جنوب شرق الحـسكة، وهو الحـد الفاصل بين مـناطق سـيطرة تنـظيم الدولـة والوحـدات الكـردية.