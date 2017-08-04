﻿ترامب يهاجم محققي قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والبيت الأبيض ينفي تعرضه للتحقيق

واشنطن ـ «القدس العربي»: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحقيقات في التواطؤ المزعوم بين حملته الانتخابية وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016 بأنها مهينة ومزيفة وقال مخاطبا مسيرة مؤيدة له في منطقة هانتغتون في ولاية فيرجينيا « معظم الناس يعلمون انه لم يكن هناك روس في حملتنا، لم نفز بسبب روسيا وانما بسببكم ».

واضاف ان السبب في ان الديمقراطيين يتحدثون فقط عن قصة روسيا التى تم اختلاقها يعود لانهم لا يملكون أى جدول أعمال أو رسالة ولا رؤية، وتساءل «هل رأيتم أي روس في ولاية فيرجينيا أو ولاية أوهايو أو بنسلفانيا وغيرها، هل رأيتم أي روس».

وهاجم ترامب تحقيقات التدخل الروسي قائلا بأنها تلفيق كامل من جانب الديمقراطيين لصرف الانتباه عن فشلهم لكسب البيت الأبيض وعدم وجود رسالة، وأعلن الرئيس الأمريكي بعد اكثر من ثمانية أشهر من فوزه بالانتخابات ان فشل هيلاري كلينتون يمثل أكبر هزيمة في تاريخ السياسة الأمريكية.

وطالب المحققين بالبحث في رسائل البريد الالكتروني الضائعة لكلينتون بدلا من التحقيق في حملته الانتخابية، وقال ان الديمقراطيين لا يستطيعون الفوز في مقصورات الاقتراع ولذلك فهم يحاولون خداع المستقبل.

وحاول ترامب زرع بذور الشك في سلامة التحقيقات بالتدخل الروسي قائلا بأنه يأمل ان تكون النتائج صادقة، وهو أسلوب اتبعه ترامب في حملته الانتخابية اذ انه روج لفكرة ان الانتخابات ستكون مزورة في حالة هزيمته في الانتخابات.

وجاء هذا التوبيخ الحاد بعد ساعات من صدور تقرير يفيد ان المستشار الخاص روبرت مولر قد شكل لجنة من المحققين في واشنطن تبحث في العلاقات المزعومة بين الحملة وموسكو في حين قال البيت الأبيض بأنه لا يملك أى سبب للاعتقاد بأن الرئيس ترامب قيد التحقيق ردا على انباء هيئة المحلفين الاتحادية.

من جهة أخرى، قال مدعون سابقون ان التسريبات الأخيرة لمحادثات ترامب مع زعماء المكسيك واستراليا تعد جريمة اتحادية في حين أكدت منصات إعلامية أمريكية انها حصلت على نصوص كاملة للمحادثات تم انتاجها من موظفي البيت الأبيض.

وقال دوج بيرنز، المدعي العام الفدرالي السابق في نيويورك، ان هناك قوانين فدرالية تجعل التسريبات جريمة إذ كانت تسريبات لمعلومات سرية إلى شخص غير مرخص له.

وتمثل التسريبات الجديدة ضربة كبيرة للبيت الأبيض الذى قال بأنه يحاول القضاء على ظاهرة التسريبات كما تزامنت مع ظهور العديد من رموز ادارة ترامب وهم يتحدثون امام الجمهور عن التزامهم بالقضاء على ظاهرة التسريبات اذ عقد النائب العام جيف سيسيونس ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس ونائب النائب العام رود روزنشتاين والمدير الوطني لمكافحة التجسس ومركز الامن وليام ايفيانا مؤتمرا صحافيا في مقر وزارة العدل حول الجهود الحكومية لمكافحة التسريبات، ومن غير الواضح إذا كانت الوزارة تحقق في التسريبات بشكل رسمي.