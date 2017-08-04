﻿عشرون شهيداً ومئات الجرحى خلال ثورة الدفاع عن الأقصى

رام الله – «القدس العربي»: أظهر التقرير الدوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، حول الانتهاكات الإسرائيلية سقوط عشرين شهيداً من بينهم خمسة أطفال، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمعتقلين بسبب أحداث المسجد الأقصى خلال يوليو/ تموز الماضي.

ونشر مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع للمنظمة تفاصيل عن تهويد القدس والاستيطان وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية.

تهويد القدس

وفي سياق تمرير خططها المعدة مسبقاً استغلت دولة الاحتلال العملية التي نفذها ثلاثة شبان من مدينة ام الفحم بتاريخ 14 يوليو/تموز، على أبواب المسجد الأقصى لتنفذ مخططاتها التهويدية للسيطرة على منطقة الحرم القدسي حيث أغلقت أبوابه لثلاثة أيام، ووضعت بوابات الكترونية ونصبت كاميرات حراراية عند باب الأسباط بحجة تفتيش المصلين عند دخولهم إلى باحات المسجد الأقصى بحجة حفظ الأمن، وخلال 14 يوما من رباط آلاف المقدسيين عند أبواب المسجد الأقصى وأداء الصلوات على أبوابه وفي الشوارع، رفضا لهذه الإجراءات الجديدة رضخت قوات الاحتلال لمطالب المقدسيين وأعادت الوضع كما كان عليه قبل ذلك التاريخ ونفذت قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى أعمال تفتيش واسعة وحفريات داخل مسجد قبة الصخرة لا يعرف هدفها.

وفي إطار مواصلة سياسة اقتحامات المسجد الأقصى سمح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى بعد عام ونصف من منعهم ذلك، فيما رفع أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية علم إسرائيل في باحات المسجد الأقصى أثناء اقتحامه.

كما صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على قانون «القدس الموحدة» الذي ينص على ضرورة موافقة 80 عضو كنيست من أصل 120 لإقرار تقسيم القدس، ووافق الكنيست على قانون «القدس الكبرى» بهدف إخراج الأحياء الفلسطينية كفر عقب وشعفاط وغيرها، من مخططات بلدية الاحتلال فيما قرر نتنياهو إقامة ما أسماه «مركز تاريخي يهودي» في سلوان تحت اسم مركز «كيدم» الذي سيعرض فيه آثار وتاريخ ما يسمى بمدينة «داوود».

وفي سياق المشاريع التهويدية أحاطت بلدية الاحتلال بالأسلاك الشائكة جزءا من المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة لإنشاء حديقة استيطانية عامة. وتشمل الأعمال تطوير البنية التحتية بسوق المواشي من تعبيد الطرق وإنشاء الأرصفة وتجديد شبكات الإنارة والبستنه بالتعاون بين بلدية الاحتلال وسلطة تطوير الأراضي وشركة موريا، على الرغم من أن هذه الأرض هي وقف إسلامي منذ ما يزيد عن 1400 عام، كما وعرضت دائرة أراضي إسرائيل جزءا من عقار في بلدة سلوان للمزاد المغلق بين ورثته الشرعيين من عائلة صيام والمستوطنين في حي وادي حلوه وهو عبارة عن منزل ومخزنيين ودكان على أرض بمساحة 750 مترا مربعا، وأجبرت بلدية الاحتلال مواطن على إغلاق مطعمه في سوق خان الزيت في البلدة القديمة في القدس المحتلة بزعم تراكم الضرائب عليه.



الاستيطان ومصادرة الأراضي

وصادقت سلطات الاحتلال من خلال الجهات المسؤولة عن البناء في المستوطنات خلال يوليو/ تموز الماضي على 1935 وحدة استيطانية جديدة موزعة على مستوطنات مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق آخر استولت سلطات الاحتلال على نحو 70 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة التابعة لقرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم لـ «أغراض عسكرية»، كما قامت سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين بتجريف اكثر من 45 دونما في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منها حوالي 20 دونما في قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار العنصري شمال بلدة يعبد في محافظة جنين بالإضافة إلى 20 دونما تابعة لقرية جالود بهدف إقامة حي استيطاني جديد حيث نصب مستوطنون 10 «كرفانات» خارج حدود مستوطنة «شفوت راحيل « المقامة على أراضي قرية جالود، و5 دونمات قرب مستوطنة «دوتن» بالأغوار الشمالية.



هدم البيوت والمنشآت



وهدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال تموز/يوليو الماضي 33 بيتاً ومنشأة في كل من الضفة الغربية والقدس شملت 17 بيتاً منها 3 بيوت تم هدمها من قبل أصحابها، وتركزت عمليات الهدم في العيسوية وبيت حنينا وسلوان وجبل المكبر وحزما والزعيم والتجمعات البدوية شرقي القدس، بالإضافة إلى 16 منشأة تجارية وزراعية وحيوانية منها11 منشأة في أحياء القدس وحدها، بالإضافة إلى منطقة الأغوار الشمالية وقرية بتير غربي بيت لحم وصوريف شمال غرب الخليل.

ووزعت سلطات الاحتلال أوامر بالهدم في اذنا والشيوخ ويطا في محافظة الخليل، ومنازل ذوي 5 شهداء في بلدات سلواد ودير أبو مشعل وكوبر في محافظة رام الله، ومدرسة قيد الإنشاء في محافظة قلقيلية، وكذلك أوامر بإيقاف العمل في محمية طبيعية في بلدة عقربا جنوب نابلس، بالإضافة إلى اخطار بهدم 6 منشآت في منطقة جبل البابا شرقي القدس أقيمت بدعم من الاتحاد الأوروبي.

واعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر يوليو/تموز2017 أكثر من 600 فلسطيني وفلسطينية في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من بينهم عشرات القاصرين، وأصيب أكثر من 1400 من بينهم أطفال، وكانت أغلب الإصابات والاعتقالات في مدينة القدس خلال الثورة الشعبية ضد إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.



إعتداءات المستوطنين

ورصد التقرير تصاعد اعتداءات المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث استشهد فلسطينيان أحدهما في بلدة الخضر بحادث دهس واستشهد طفل مقدسي نتيجة إطلاق النار عليه بحي راس العامود في مدينة القدس المحتلة، كما أصيب 9 بينهم 3 أطفال في عمليات دهس واعتداء وإطلاق نار في الخليل والعروب وحزما والعيزرية وسلوان وياسوف، وشملت الاعتداءات أيضا حوادث رشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة واعتداءات على ممتلكات السكان، واقتحام مستوطنتي «كديم» و»حومش» المخلاتين في قريتي برطعة، وظهر المالح وسهل رابا في محافظة جنين، فيما أقام المستوطنون 5 بيوت متنقله قرب عين القسيس جنوب بيت لحم قرب بؤرة «سيدي بوعز» الاستيطانية.

كما سيطر عشرات المستوطنين الشهر الماضي على منزل لعائلة أبو رجب قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، فيما قطع مستوطنو مستوطنة «يتسهار» المياه عن قرية مادما، كما نصبوا خياما قرب مدخل مستوطنة «حلميش» شمال رام الله، وفي الأغوار الشمالية صادرت قوات الاحتلال خلايا شمسية ومضخة مياه ومولدا كهربائيا وشبكة كهرباء في خربة الحمه، بالإضافة إلى جرارين زراعيين في خربة الراس الأحمر، فيما اتلفت خط مياه في قرية المالح.