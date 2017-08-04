﻿ عائلة شاب مغربي ترفض تسلم جثمان ابنها ‏

الرباط – « القدس العربي»: رفضت عائلة شاب مغربي تسلم جثة ابنها الذي توفي وهو قيد الاعتقال بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من 3 أشهر فيما تقول السلطات إنها ليست مسؤولة عن الوفاة وحملت المستشفى حيث كان هذه المسؤولية.

وقالت عائلة الغازي خلادة، الذي توفي في المستشفى ببني ملال/ وسط البلاد، إثر إضرابه عن الطعام لمدة ثلاثة أشهر، إنها ترفض تسلم جثة ابنها في ظل هذه الظروف، وحملت مسؤولية وفاته للسلطات لأن «ابنها توفي نتيجة إضرابه عن الطعام الذي خاضه لأزيد من 90 يوما في ظل تعذيب نفسي وإهمال كلي وتعتيم وتجاهل من إدارة السجن المحلي والنيابة العامة والقضاة والسلطة».

وأضافت العائلة، في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه أن «ابنها أقدم على خطوة الإضراب عن الطعام على إثر اعتقاله التعسفي بافتعال ملف مفبرك بتهم واهية وظالمة، خدمة لمصلحة أحد الأعيان ذوي النفوذ الذي ترامى على ممر طرقي تستعمله العائلة للوصول إلى منزلها منذ سبعينيات القرن الماضي».

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن إدارة السجن في بني ملال “ليست مسؤولة” عن وضع النزلاء بالمؤسسات الاستشفائية خلال فترة استشفائهم بها.

وأوضحت في بيان لها إن النزيل كان مضربا عن الطعام بسبب القضية المعتقل من أجلها، وإدارة المؤسسة عملت على توفير العناية والمراقبة اللازمتين اللتين يتطلبهما وضعه إلى حين إيداعه بالمستشفى يوم 29 تموز/ يوليو وذلك بناء على تعليمات الطبيب المعالج وخلافا لما تم تداوله، فإن إدارة المؤسسة لم «تتكتم»عن وضعه الصحي خلال إضرابه عن الطعام، بل أخبرت كل الجهات المعنية وخاصة منها النيابة العامة المختصة وأسرة النزيل، ونقلت هذا الأخير خلال فترة إضرابه عن الطعام عدة مرات إلى المستشفى، وعملت، بعد وفاة النزيل، على إخبار عائلته والنيابة العامة قصد إجراء التشريح الطبي وباقي الإجراءات القانونية اللازمة.

واستنكرت مؤسسة السجون عدم تمييز بعض المنابر الإعلامية بين مسؤولية إدارة المؤسسة وقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج عموما، من جهة، والمسؤوليات المنوطة بقطاعات أخرى، من جهة ثانية ، مؤكدة أن إدارة السجن المحلي ببني ملال «ليست مسؤولة عن وضع النزلاء بالمؤسسات الاستشفائية خلال فترة استشفائهم بها” . وقال بلاغ العائلة إن السجين المتوفى خاض قبل اعتقاله اعتصامات رفقة عائلته لمدة سبعة أشهر، تخللتها إضرابات عن الطعام نقل في أحدها إلى مركز صحي لتلقي الاسعافات، وأن الراحل وبينما كان يخوض الإضراب الثاني عن الطعام، أصدر وكيل الملك (النائب العام) بابتدائية أزيلال أمره باعتقاله لمدة أسبوع، قبل أن يتجدد اعتقاله مرة أخرى يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي وإحالته على السجن المحلي لبني ملال؛ حيث شرع مباشرة في خوض الإضراب عن الطعام .

وأشارت عائلة الراحل إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم اعتقال ابنها الآخر حسن خلادة عندما كان بصدد تقديم شكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، يوم 19 ايار/ مايو الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة نافذة، مضيفة إلى أنه بدوره عازم الآن على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

وحملت العائلة مسؤولية وفاة ابنها إلى السلطات، معتبرة أن «القضاء لم يكن عادلا»، متهمة أيضا السجن «بتعريض ابنها للموت البطيء على مدى 90 يوما».