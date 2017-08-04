﻿الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد تنشر منصات صواريخ شديدة الانفجار بالقرب من دمشق

دمشق – «القدس العربي»: نشر الاعلام الحربي التابع للفرقة العسكرية الرابعة التي يقودها شقيق رأس النظام السوري ماهر الأسد صوراً لمنصات اطلاق صواريخ من نوع «ارض ارض» في محيط أحياء «جوبر وعين ترما» شرق العاصمة السورية دمشق، في الوقت الذي تستمر فيه حكومة موسكو ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع مناطق «تخفيف التصعيد» وتنظيم خريطة لم يعلن عنها رسمياً ضمن بنود غير واضحة، بيد أنه من المعروف ان أولى المناطق التي دخلت ضمن هذا الاتفاق المبرم بين موسكو وواشنطن، هي بلدات شرق العاصمة عموماً ومناطق سيطرة جيش الإسلام الذي أعلن تأييده للاتفاق خصوصاً.

سريان الاتفاق مع تنفيذ خطواته التي أعلنت عنها القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية، بدأ بنشر قوات الشرطة الروسية والتي ذاع صيتها مؤخراً في الساحة، في حين يترقب أصحاب الأرض وأصحاب القرار على حد سواء من النظام السوري والمعارضة المسلحة، إلى الخطوات التالية، باعتبارهم أداة تنفيذ، وقد حصر دورهم في التمثيل وايفاد مندوب أو اثنين إلى كل نقطة روسية على الأرض السورية، والتي تضم في معظم الأحوال قرابة الـ 50 عنصراً عدا الضباط الروس.

وبالرغم من انتشار قوات الشرطة العسكرية الروسية في النقاط المتفق عليها بالغوطة الشرقية، للتأكد من تنفيذ بنود الاتفاق الذي ضمنته موسكو، تواصل «قوات الغيث» التابعة للفرقة الرابعة قصفها لبلدات وأحياء ريف دمشق، في حين وثق الدفاع المدني السوري في ريف دمشق انفجار 60 صاروخاً شديد الانفجار من نوع «فيل» خلال الـ 24 ساعة الفائتة، انفجرت جميعها في بلدة «عين ترما» وحدها الخالية من «هيئة تحرير الشام» ، وأكد فريق الدفاع المدني بريف دمشق «اندلاع حريق نتيجة القصف الصاروخي الذي تعرضت له بلدة عين ترما، حيث تجدد القصف الصاروخي باثني عشر صاروخ أرض-أرض شديد الانفجار، لترتفع بذلك حصيلة القصف إلى 60 صاروخاً خلال اليوم».

وقررت قيادة النظام السوري حسب الاعلام الحربي التابع للفرقة الرابعة، تبديل القوات الأخيرة وسحبها من جبهات الغوطة الشرقية وخاصة «عين ترما وجوبر» وتكليف قوات الحرس الجمهوري كبديل عنها، في حين رأى مصدر عسكري مسؤول في اتصال خاص مع «القدس العربي» ان تبديل أذرع النظام ما هو إلا عمل تنظيمي عسكري بغاية حشد نوعية القوى المناسبة لتشكيل هجوم ضاغط يحقق الأهداف المرجوة منه.

وتساءل المتحدث عن إمكانية وضع خطة تكتيكية من قبل فصائل المعارضة في ريف دمشق الشرقي المحاصر تقضي بنشر قوات جيش الإسلام في المنطقة المستهدفة عوضاً عن «فيلق الرحمن» لتفادي العمليات العسكرية وإجهاض ذرائع النظام في وجود تنظيمات إرهابية في المنطقة الخالية من «النصرة» مؤكداً ان أحياء جوبر وعين ترما وحسب المعطيات الراهنة هي منطقة متفق عليها دولياً ومستباحة بحجة النصرة، ويقصفها النظام بضوء أخضر دولي.

وقال الناشط الإعلامي أسامة المصري إن تبديل قوات الفرقة الرابعة بقوات من الحرس الجمهوري على جبهات دمشق هو دليل ضعف كبير في صفوف القوات التابعة لماهر الاسد، بالرغم من استخدام الغازات السامة والصواريخ ذات التدمير الهائل ورغم الغارات الجوية والقصف المدفعي، واستخدام مختلف أنواع الآليات والسلاح المتطور، وبالرغم أيضاً من انتهاج سياسة الأرض المحروقة، فقد فشلت الفرقة الرابعة في عشرات المحاولات من التقدم باتجاه أي نقطة او موقع تابع لفيلق الرحمن.

وأضاف أن تسارع وتيرة الاعتداءات الروسية على الشعب السوري، وازدياد عمليات القصف والغارات الجوية والتوغل واستهداف الأماكن المدنية في مسلسل جديد من الحصار، بهدف تركيع السوريين، وإرغام الثوار على القبول بخطط واتفاقيات ماكرة مخادعة، هدفها الاعتراف غير المباشر بالاحتلال وشرعنته والتسليم به، وما استخدام سلاح الحصار بحدّيه «السياسي والاقتصادي» إلا مؤشر فشل من يستخدمه، وانتصار كبير حققه الثوار بصمودهم في جبهات دمشق. في الطرف المقابل لمحت القناة المركزية لقاعدة حميميم ان حي جوبر شرق دمشق هو خارج اتفاق تخفيف التصعيد حيث نشرت ان «القوات الحكومية المساندة في مدينة جوبر في العاصمة دمشق تستعد لشن هجوم جديد للقضاء على التنظيمات المتشددة في المنطقة، الهجوم المقبل سيكون عبر الفرقة الرابعة ذات المهارة القتالية الأكثر بحسمها لكل معركة خاضتها من قبل ضد التنظيمات الإرهابية المتشددة، شخصياً، وحسب المصدر «يمكن أن أجزم أن المدينة ذات التحصينات الهندسية والخنادق العميقة لن تستعصي مجدداً على القوات الحكومية بعد وصول قوات النخبة التي ستقود المعركة المقبلة».

وواصل النظام خرقه لجميع الاتفاقيات التي وقعها مع فصائل المعارضة في كل من دمشق ودرعا وأخيراً ريف حمص الشمالي، حيث قصفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة قرية أم شرشوح، في أول خرق لبنود الاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في مصر، ودخل يوم الخميس حيز التنفيذ. وحسب مصادر ميدانية لـ»القدس العربي» فقد استهدف قصف مدفعي للنظام الأحياء السكنية في كل من مدينة تلبيسة وقرية غرناطة ومدينة الحولة، إضافة إلى النقاط الأولى لخطوط لجبهات العسكرية في ريف حمص، مشيرة إلى ان النظام تقصد استهداف قرية القبو التي من المفترض أن تكون نقطة مراقبة في الاتفاق الموقّع بين فصائل المعارضة وروسيا.

وكان قد دخل اتفاق «تخفيف التصعيد» شمال حمص حيز التنفيذ ظهر يوم الخميس، بعد سلسلة مفاوضات جرت في القاهرة بين روسيا ووسطاء مع فصائل المعارضة المسلحة. وأكدت القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية انه «تمت إقامة نقاط تفتيش على طول خط الاتصال لمنطقة خفض التصعيد الثالثة شمال مدينة حمص تشرف عليها الشرطة العسكرية الروسية بشكل مباشر».