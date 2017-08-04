﻿رئيس حزب «هناك مستقبل» يهاجم إردوغان ويدعو لتعزيز التعاون مع المحور السعودي

الناصرة – «القدس العربي»: ضمن التوتر الناجم عن أزمة الأقصى بين تركيا وإسرائيل تتواصل عمليات التراشق بين سياسيين من الجانبين حيث شن أمس رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد هجوما شديدا على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. في مقال بعنوان «كفى للخنوع»، اعتبر فيه أن على إسرائيل أن تدرك أن العلاقات مع وتركيا لن تعود إلى سابق عهدها.

وكانت العلاقات بين الدولتين قد تدهورت في أعقاب مهاجمة سلاح البحرية الإسرائيلي لأسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، وقتل 10 مواطنين أتراك على متن السفينة «مرمرة»، في أيار/ مايو عام 2010. وفي أعقاب ذلك، وبوساطة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اتصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإردوغان واعتذر عن جريمة جيشه على متن أسطول الحرية. وجرى التوصل لتفاهمات واتفاق مصالحة يقضي بعودة السفيرين بينهما، وتدفع إسرائيل بموجبه تعويضا ماليا لعائلات القتلى الأتراك، مقابل وقف إجراء قضائية ضد مسؤولين عسكريين في تركيا.

لكن لبيد اعتبر في مقاله أن العلاقات الإسرائيلية – التركية لن تعود إلى ما كانت وليس بسبب إسرائيل، التي كانت محاولاتها، اليائسة بعض الشيء، لإعادة العجل إلى الوراء خطأ استراتيجيا، وإنما بسبب تحولات داخلية جارية في تركيا». ويغفل لبيد الربط بين تدهور العلاقات التركية – الإسرائيلية وبين تفاعلات القضية الفلسطينية ومحاصرة غزة فهذه العلاقات توطدت وتعززت غداة توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وبدأت تتراجع في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في نهاية 2008 وبداية 2009.

ويؤكد ذلك باحثون إسرائيليون متخصصون في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وصدرت دراسات عديدة التي أكدت ذلك، وبينها دراسات صدرت عن «معهد أبحاث الأمن القومي» التابع لجامعة تل أبيب. ويتهم لبيد إردوغان بتحييد « حراس الديمقراطية « وأولهم الجيش التركي، ثم المحاكم والصحافة، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف العام الماضي. ويتابع «مع مرور الوقت، تصبح تركيا أكثر عدوانية، أكثر عثمانية، وبالأساس أكثر إسلامية. وفي الصراع الشرق أوسطي الكبير بين المحور السعودي والمحور الإيراني، اختار إردوغان طرفا. لقد وقف في مركز مثلث إيران – تركيا – قطر الذي يحصل على دعم، رغم أنه دعم متحفظ، من الروس. وهذا المحور أقوى بالنسبة لإردوغان من الحلف مع إسرائيل… ويحظر الاستخفاف بالجانب الشخصي. إردوغان هو مسلم متعصب وليس فقط أنه يستخدم أسلوب خطاب عدواني معاد للسامية، وإنما هو مؤمن به».

ومن المرجح أن لبيد يسعى عبر هذا المقال لمغازلة اليمين الإسرائيلي من أجل كسب أصوات، إذ أنه سياسي ورئيس حزب في نهاية المطاف ويتطلع لرئاسة الوزراء كما صرح بنفسه. ومضى بهجومه على الرئيس التركي بقوله إن إردوغان لا يتورع عن التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية وإنه يضخ المال إلى منظمات إسلامية مختلفة، بينهم الشيخ رائد صلاح وحركته الإسلامية الشمالية، ومفتي القدس السابق الشيخ عكرمة صبري. كما يدعي أن تركيا مولّت جزءا من نشاط المرابطين والمرابطات الذين نشطوا في»التحريض في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) حتى تم إخراجهم عن القانون . ويضيف مستنتجا «على ضوء كل ذلك، ليس واضحا لماذا تواصل إسرائيل الخنوع أمام تركيا. وتعامل إردوغان معنا لن يتحسن ولن يتغير. وإذا كان سيتغير فإنه إلى الأسوأ كلما وثّق علاقاته مع إيران واستمرت عملية أسلمة تركيا».

ويرى لبيد أن إسرائيل لا يمكنها بعد الآن الاعتماد على الأتراك بكل ما يتعلق بالتعاون الأمني وأن الوضع أسوأ أكثر بما يتعلق بالتعاون الاستخباري… ودول المنطقة تنظر وترى كيف أن تركيا تدوس على إسرائيل مرة تلو الأخرى، وكيف أن إسرائيل تعود في كل مرة للمطالبة بالمزيد». واعتبر أن هذا يمس بالردع الإسرائيلي، مشيرا لقدرة إسرائيل على بناء علاقات مع المحور السعودي، وبالدفاع عن مصالحها المهمة مع الدول الأخرى. كما يعتبر أن ثمة خطوات بإمكان إسرائيل تنفيذها ضد تركيا، بينها دعم تطلعات الأكراد للاستقلال، والاعتراف بالمجازر ضد الأرمن، ومطالبة الإدارة الأمريكية بإخراج طائرات قاذفة نووية من قاعدة «اينجرليك» في جنوب تركيا.

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنفسه وبصفته وزيرا للخارجية سبق وشن في الشهر الماضي هجوما شرسا على إردوغان لدعوته مسلمي العالم الانتصار للأقصى ومواجهة الاحتلال. وقتها قال نتنياهو في تصريح صحافي له «أردوغان هو آخر شخص يمكن أن يقدم النصائح والوعظ لإسرائيل»، فيما قالت وزارة الخارجية ردا على تصريحات الرئيس التركي «أيام الامبراطورية العثمانية انتهت، والقدس عاصمة للشعب اليهودي، وإن تصريحات أردوغان غريبة وعبثية.. لدينا إدارة حكيمة تتعامل مع المشاكل والصعوبات التي تواجهها البلاد.. على أولئك الذين يعيشون في قصر من زجاج أن لا يرموا الناس بالحجارة».