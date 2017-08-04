﻿التوتر يخيم على استعدادات شبيبة القبائل الجزائري في تونس

الجزائر ـ د ب أ: تخيم أجواء التوتر على بعثة شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، إلى منطقة قمرت التونسية لخوض معسكر إعدادي يستمر أسبوعين، استعدادا للموسم الجديد.

قال شهود عيان إن الحارسين مليك عسلة وعبد الرحمن بولطيف، والمدافع فيصل عبدات، هم الذين أشرفوا على المران الصباحي للفريق، رغم تواجد الإيطالي انريكو فابرو، الذي يفترض ان يكون المدرب الجديد للنادي، والمدرب السابق مراد رحموني ومساعده فوزي موسوني اللذان يصران على رفض قرار اقالتهما. ويتوقع أن تكون الساعات القادمة حاسمة، حيث تأمل إدارة النادي الجزائري في التوصل لحل مع الثناني رحموني وموسوني يقضي بفسخ عقديهما، وتوقيع العقد الدي يربطها بالإيطالي فابرو.

اتحاد الكرة المصري يعلن مواعيد حصول الأندية على تراخيص خوض المسابقات

القاهرة ـ د ب أ: أعلن اتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد حصول الأندية على تراخيص خوض المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

وحدد الاتحاد فترتين لفتح باب التقدم، الأولى من 23 آب/ أغسطس الجاري حتى 14 أيلول/سبتمبر المقبل . أوضح اتحاد الكرة في بيان إعلامي أن فترة التظلم على قرارات لجنة التراخيص تكون خلال الفترة من أول تشرين الأول/أكتوبر المقبل حتى يوم 15 من الشهر نفسه، وذلك في حالة رفض طلب الترخيص المقدم من أي ناد .

وأعلن الاتحاد أن فترة التقدم الثانية للحصول على تراخيص الأندية تبدأ من 31 كانون الأول / ديسمبر حتى يوم 14 كانون ثان/ يناير من العام المقبل. وتكون فترة التظلم على قرارات فترة التقدم الثانية خلال الفترة من أول شباط/فبراير القادم حتى 15 من الشهر ذاته.

الفتح السعودي يستعير البرازيلي ساندرو مانويل لموسم واحد

الرياض ـ د ب أ: أعلنت إدارة نادي الفتح السعودي لكرة القدم تعاقدها مع المحترف البرازيلي ساندرو مانويل لاعب فريق التعاون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

جاء التعاقد مع ساندرو بتوصية من فتحي الجبال المدير الفني للفتح بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب البرازيلي مع الفتح منذ قدومه للفريق في شهر كانون ثان/يناير الماضي بنظام الإعارة .

وعبر ساندرو عن سعادته بانتقاله وعودته لنادي الفتح، حيث قال «العودة للفتح مجدداً أمر يبعث السعادة فقد تمكنت في فترة قصيرة من الانسجام مع زملائي، ويعود هذا الأمر بفضل البيئة الفتحاوية الجاذبة التي تمنحك اللعب بدون أي ضغوط وكذلك روح اللاعبين المميزة».

واختتم ساندرو حديثه «لدي الكثير لأقدمه وأنا أمام تحدٍ جديد وقوي وبإذن الله سأكون وفق تطلعات إدارة وجماهير نادي الفتح وتحقيق النتائج الإيجابية».

«فيفا» يطلق جائزة لأفضل حارس مرمى في العالم

زيويخ ـ الأناضول: أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)،إطلاق جائزة جديدة تُمنح لأفضل حارس فى العالم وذلك للمرة الأولى.

ووفقًا لموقع «فيفا» الالكتروني، «ستشهد النسخة المقبلة من الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل فى العالم، الذى سيقام في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة الانكليزية لندن توزيع جائزة أفضل حارس فى العالم للمرة الأولى». وفي تصريح لموقع الاتحاد الدولي قال زفونيمير بوبان، نائب أمين عام الفيفا «يضطلع حراس المرمى بدور أساسي وخاص جدا في كرة القدم، ولكنهم في كثير من الأحيان لا يحظون بالتقدير الذي يستحقونه».

وأضاف «لهذا نحن فخورون بتقديم هذه الجائزة، لأننا بذلك لا نكرّم فقط أولئك الذين يسجلون الأهداف وإنما أيضا أولئك الذين يلعبون دورا لا يقل أهمية في منعها».

هيرتا برلين يحصل على خدمات لازارو من سالزبورج

برلين ـ د ب أ: أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم ، تعاقده مع النمساوي فالينتينو لازارو على سبيل الإعارة من نادي سالزبورج مع وجود خيار الشراء في نهاية الإعارة.

وقال ميشيل برييتز مدير الكرة للموقع الرسمي للنادي: « سعداء لنجاح صفقة ضم فالنتينو. سيساعدنا في الجانب الهجومي ببراعته ومرونته». ولعب لازارو 21/ عاما/ كل مسيرته الاحترافية مع سالزبورج عدا فترة إعارة قضاها في فريق ليفيرينج. وكان اللاعب قد شارك في أربع مباريات مع المنتخب النمساوي. وسيبدأ لازارو مسيرته تدريجيا مع ناديه الجديد خاصة وانه يتعافى حاليا من إصابة. ويستهل هيرتا برلين مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليجا) أمام ضيفه شتوتجارت يوم 19 من الشهر الجاري.