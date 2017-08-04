﻿التشيكية كفيتوفا تتقدم في بطولة ستانفورد للتنس

ستانفورد ـ رويترز: لم تعاني بترا كفيتوفا المصنفة الثانية كثيرا في مباراتها الأولى في بطولة ستانفورد للتنس حيث احتاجت اللاعبة التشيكية لنحو ساعة واحدة للفوز على الاوكرانية كاترينا بوندارينكو 6-2 و6-2 في الدور الثاني للبطولة.

وبدا أن بطلة ويمبلدون مرتين عادت إلى مستواها الرائع حيث تواصل العودة بعد حادث الهجوم عليها بسكين والذي كان يمكن أن ينهي مسيرتها في نهاية العام الماضي ولم تواجه أي فرصة لكسر إرسالها أمام منافستها المصنفة 111 عالميا. وقالت كفيتوفا بعد المباراة «إرسالي كان جيدا وأحاول فقط أن أقدم مستواي الطبيعي وهو ما أحاول فعله دائما. وفي بعض الأحيان ينجح الأمر وفي أحيان أخرى لا ينجح».

وخسرت اللاعبة التشيكية في الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة لكنها الآن تركز على بطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي. وتلعب كفيتوفا في دور الثمانية ضد الامريكية كاثرين بيليس المصنفة الثامنة التي فازت على فيرونيكا سيبيدي لاعبة باراجواي 7-6 و6-2.

وفازت الروسية انستاسيا بافليوتشنكوفا المصنفة الرابعة على الأمريكية اليسون ريسك 6-4 و6-صفر.

فيما انتصرت الأمريكية كوكو فاندفيجه المصنفة السادسة على مواطنتها نيكول جيبس 6-صفر و6-2.

ويبدو أن فاندفيجه تتألق تحت قيادة مدربها بات كاش.

وتلعب جاربين موجوروزا المصنفة الأولى في البطولة وبطلة ويمبلدون في دور الثمانية ضد الكرواتية آنا كونيوه.