﻿فرح يسعى للتتويج بثنائية أخيرة في المونديال

لندن ـ د ب أ: يبدأ السير محمد فرح مسعاه نحو التتويج للمرة الخامسة على التوالي والأخيرة بلقبي سباقي العدو للمسافات الطويلة في البطولات الكبرى عندما يشارك في نهائي سباق عشرة آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في لندن.

وكانت آخر مرة خسر فيها مو السباق في 2011 عندما تفوق عليه الإثيوبي إبراهيم جيلان بفارق 0.26 ثانية في دايجو.

وبعدها بأيم قليلة استطاع مو، المولود في الصومال، من الفوز بسباق خمسة آلاف متر ولم ينظر للوراء بعدها، ليفوز بالثنائية في الأربع أحداث الكبرى التالية، أولمبياد 2012 و2016 بالإضافة إلى مونديالي 2013 و2015.

وينتظر أن تمتلئ الساحة حيث أن الجماهير لا يمكنها الانتظار لاحتفال آخر مع إيماءة «مو ـ بوت» الشهيرة التي يقدمها يوسين بولت. وقال فرج مطلع تموز/يوليو الماضي عقب فوزه بسباق ثلاثة آلاف كيلومتر في الدوري الماسي الذي أقيم في الملعب الأولمبي :”لا يمكنني الانتظار لبطولة العالم. الاستعدادات تسير بشكل جيد، لقد أكملت كل ما هو ضروري”.

وسيحاول منافسا فرح الرئيسان، متصدرا الموسم الإثيوبي أبادي هاديس وجيمال يمير بالإضافة إلى جيوفري كامورور، الذي سيكون ضمن فريق كيني آخر، التغلب على فرح.