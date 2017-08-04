﻿تجدد «صراع الزعامة» بين دورتموند وبايرن في كأس السوبر الألماني

برلين ـ د ب أ: يدخل بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا وبوروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا البروفة الأخيرة قبل الموسم الجديد من خلال مباراة كأس السوبر الألماني اليوم.

ربما لا ينظر الفريقان وهما الأكثر نجاحا في ألمانيا في السنوات الأخيرة، لكأس السوبر على اعتبارها بطولة كبرى، ولكن فرصة لاستعراض العضلات أمام الخصم الرئيسي قبل انطلاق الموسم الجديد من البوندسليجا في 18 آب/اغسطس الجاري.

بايرن يدرك أن الفوز على دورتموند قد يعيد للفريق الثقة بعد موجة من النتائج المخيبة في جولة المباريات الودية للفريق.

وقال الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب بايرن بعد الهزيمة أمام نابولي الإيطالي صفر / 2 «لقد خسرنا الكثير من المباريات خلال فترة الإعداد لكننا سنعمل بشكل قوي من أجل المباريات القليلة المقبلة».

ورغم الهزيمة أمام نابولي لكن الفريق المعدل لبايرن لم يظهر بشكل سيء، ولكن ما يثير القلق حقا هو أن النادي البافاري فشل في هز الشباك للمرة الثالثة على التوالي.

وقال الوافد الجديد نيكلاس شول «لا ينبغي أن نتجاهل النتيجة حتى لو كان الأمر يتعلق دائما بالفوز في بايرن، لدينا مباراة مهمة وعلينا أن نظهر بشكل مختلف».

وخسر بايرن أمام ارسنال بركلات الجزاء كما تعرض لهزيمة ساحقة أمام ميلان صفر4/ وأمام ليفربول صفر 3/ خلال تجاربه الودية.

وأوضح حسن صالح حامدزيتش مدير الكرة الجديد لبايرن «ندرك ما علينا فعله الآن، سنستعد جيدا للمباريات القليلة المقبلة».

وتعاقد بايرن مع شول وسيباستيان رودي وكورنتين توليسو وخاميس رودريجيز هذا الصيف ولكن الجدول المزدحم من المباريات الودية بجانب الرحلة الشاقة لآسيا تركت القليل من الوقت للاستعداد داخل ملعب التدريبات.

وأشار توماس مولر «بالتأكيد نرغب في تحقيق النتائج الجيدة مجددا» فيما أوضح المدافع ماتس هوميلز «الفوز بكأس السوبر له معنى كبير».

ويعاني انشيلوتي من إصابة خاميس وتياجو في الوقت الذي لم يستعيد فيه آريين روبن وجيروم بواتينج لياقتهما البدنية بعد.

دورتموند بصفته حامل لقب الكأس يمتلك أفضلية اللعب على أرضه في خامس مواجهة بين الفريقين في أخر ست نسخ من كأس السوبر، حيث حقق كل منهما الفوز مرتين.

ومن جانبه أوضح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند «عندما يلتقي بوروسيا دورتموند مع بايرن ميونيخ تكون مباراة مهمة، كل العالم الكروي يتابع، لا يوجد وديات بين المتنافسين».

وبالنسبة لدورتموند فإن الفوز سيمنح المدرب الجديد بيتر بوش بعض الرصيد لدى الجماهير عقب رحيل توماس توشيل.

ومثله مثل بايرن فقد ابرم دورتموند تعاقدات محدودة هذا الصيف إذ تعاقد مع ماكسيمليان فيليب ومحمود داوود وعمر توبراك.

وحقق دورتموند نتائج متباينة خلال تجاربه الودية حيث فاز على اوراوا ريد دياموند الياباني وميلان الإيطالي وخسر أمام روت فيس ايسين واسبانيول واتلانتا.

وقال ماريو جويتزه «نحن نتحسن في تطبيق فلسفة المدرب ونقوم بما علينا فعله، ولكن ندرك أن هناك بعض الأمور التي نحتاج للعمل عليها».

وعاد إلى دورتموند بعد معاناته من مشكلة اضطراب التمثيل الغذائي ، واستعاد الشكل الذي كان عليه في أوج تألقه، ويستعد بقوة لمواجهة فريقه القديم في كأس السوبر.

وختم جويتزه «أنا في حالة جيدة للغاية حيث تمكنت من المشاركة تقريبا في كل الحصص التدريبية في أخر ثلاثة أسابيع، اتحسن بشكل جيد بمرور الوقت».