﻿ميلان وإيفرتون يعبران للدور المؤهل لمجموعات «يوروبا ليغ»

ميلانو ـ الأناضول: تمكن فريقا اي سي ميلان الإيطالي وإيفرتون الإنكليزي، من العبور إلى الدور المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتغلب اي سي ميلان على ضيفه كرايوفا الروماني بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي الثالث للبطولة.

سجل الثنائية، جياكومو بونافنتورا وباتريك كوتروني في الدقيقتين 9 و51.

وجاء تأهل ميلان للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف دون رد.

وفي مباراة ثانية، تخطى إيفرتون الإنكليزي عقبة مضيفه روجومبروك السلوفاكي بالفوز عليه بهدف نظيف، سجله دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 80.

وجاء تأهل إيفرتون للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف دون رد.

وأسفرت بقية مباريات عن فوز كراسنودار الروسي على لونبي الدنماركي بثلاثة أهداف لهدف، وماريتيمو البرتغالي على بوتيف بلوفديف البلغاري بهدفين دون رد، وبالنتيجة ذاتها، فاز باوك اليوناني على أولمبيك دونيتسك الأوكراني.

وتغلب أتليتك بيلباو الإسباني على دينامو بوخارست الروماني بثلاثية نظيفة، واوسيجك الكرواتي على إيندهوفن الهولندي بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها، فاز مكابي تل أبيب الإسرائيلي على بانيونيوس اليوناني، بينما فاز دومزال السلوفيني على فرايبورغ الألماني بهدفين لهدف، وتعادل أوستند البلجيكي سلبيًا مع مارسيليا الفرنسي.

وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، تأهل للدور التالي فرق كراسنودار الروسي وماريتيمو البرتغالي وباوك اليوناني وأتليتك بيلباو الاسباني ومارسيليا الفرنسي واوسيجك الكرواتي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي ودومزال السلوفيني.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي هو الفريق الفائز بالنسخة الماضية للبطولة.