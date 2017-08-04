﻿نيمار يتعاقد رسميا مع سان جيرمان لمدة خمسة أعوام ويؤكد «برشلونة وكتالونيا سيظلان في قلبي»

باريس ـ د ب أ: أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الخميس الماضي، تعاقده رسميا مع الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة خمسة مواسم، عقب قيامه بدفع الشرط الجزائي للرحيل عن فريق برشلونة الاسباني.

سيظل نيمار 25/ عاما/ مدافعا عن ألوان سان جيرمان حتى حزيران/يونيو عام 2022.

بات نيمار بإمكانه الرحيل عن برشلونة بعدما قام بسداد الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني، الذي بلغ 222 مليون يورو (263 مليون دولار). قال نيمار في بيان «إنني سعيد للغاية بالانضمام إلى سان جيرمان».

وأضاف نجم منتخب السامبا «منذ أن وصلت إلى أوروبا كان سان جيرمان أحد الأندية الأكثر تنافسية وطموحا». وأوضح «إنه أكبر تحد بالنسبة لي، ما يدفعني أكثر للانضمام إلى زملائي الجدد هو مساعدة الفريق في التتويج بالألقاب التي ترغب فيها الجماهير».

واختتم بيانه قائلا «من اليوم، سوف أبذل أقصى الجهد لمساعدة زملائي الجدد، وفتح آفاق جديدة للنادي، وتقديم السعادة للملايين من مشجعي سان جيرمان في جميع أنحاء العالم».

وعلى صعيد آخر أكد نيمار أن برشلونة ومقاطعة كتالونيا سيظلان في قلبه للأبد.

وفي تصريح قال نيمار «برشلونة وكتالونيا سيظلان دوما في قلبي للأبد، لكنني أحتاج لتحديات جديدة، فقد قبلت عرض باريس للبحث عن إنجازات جديدة ومساعدة الفريق على بلوغ الألقاب».

وتابع نيمار تصريحاته قائلاً «برشلونة كان أكثر من تحدٍ، فكنت ألعب بنجومها في ألعاب الفيديو، ثم وصلت إلى كتالونيا بسن الـ 21عاما، وأتذكر خلال أيامي الأولى في النادي. وأشار المهاجم البرازيلي «كل رياضي يحتاج لتحديات، وللمرة الثانية في حياتي، سأخالف والدي أتفهم تماما وأحترم رأيك، لكنني اتخذت قراري، وأطلب منك أن تدعمني فيه».

وأكد «باريس سان جيرمان سيكون بيتي الجديد للسنوات المقبلة، وسأعمل على رد الجميل للثقة التي منحت إلى مستواي في لعب كرة القدم».

واختتم تصريحاته بالقول «أعوّل كثيرا على دعم الجميع، عائلتي خصوصا التي عانت كثيرا من مشاكل خلال هذه المرحلة من مسيرتي ويستحقون شيئًا من الهدوء، إنه قرار صعب».