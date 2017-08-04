﻿«هبة شاهين»: فتاة من غزة تتحدى إعاقتها بركوب الخيل

غزة- الأناضول: في نادٍ للفروسية، غربي مدينة غزة في فلسطين، تتفقد الفتاة هبة الله شاهين (17 عاماً)، سرج فرسها، وتُحكم وثاقه عدة مرّات، لتضمن عدم انزلاق قدمها «الاصطناعية» عنه، أثناء تدربها على قفز الحواجز.

وبعد أن امتطت فرسها التي تُطلق عليها اسم «سبيدو»، ترتدي خوذتها الواقية من الكدمات، وتتأكد أن قدمها الاصطناعية، أخذت موضعها الصحيح على السرج.

شاهين، ولدت في قطاع غزة وهي فاقدة لنصف ساقها اليُسرى (إعاقة خَلقية)، في حالة نادرة، تصيب طفل واحد من كل 200 ألف طفل، على حدّ قول والدتها.

وبدأت هواية ركوب الخيل منذ أن كانت طفلة في عمر الثماني سنوات، بدعمٍ من كافة أفراد عائلتها.

وتتحدى إعاقتها، بالانخراط في التدريبات التي يقول مدّربها، إنها تحتاج لإرادة وثقة عالية.

وتتدرب الفتاة الفلسطينية، حالياً، على ركوب الخيل، كما احترفت العزف على الغيتار، إلى جانب تعلّمها أصول الدبكة الفلسطينية، والسبّاحة.

وبثقة عالية، وبعدما نجحت في القفز عن حاجزين اثنين، تقول: «ركوب الخيل عزز من ثقتي بنفسي، وساعدني على تحدي الصعوبات المجتمعية كافة، التي يواجهها معظم الأفراد من ذوي الإعاقة». وتضيف: «ركوب الخيل يحتاج إلى شجاعة كبيرة، وهذه لا تكون إلا عند الأشخاص الذين يثقون بأنفسهم، ويقفزون عن حواجز الخوف والخجل والتردد والشعور بالنقص».

وتبيّن أن فقدها لقدمها اليسرى لم يُعقها يوماً عن تحقيق طموحها، مؤكدةَ أن «الإعاقة إعاقة العقل لا إعاقة الجسد».

وتُشمّر عن ساقها الاصطناعي أثناء تدرّبها على ركوب الخيل، غير آبهة بنظرات الآخرين التي تحمل أحياناً معنى «الشفقة»، على حدّ قولها.

وتقول إنها ارتدت ساقها الاصطناعي للمرة الأولى قبل أن تتم العام الكامل من عمرها، تحديداً وهي في عمر الـ(8) أشهر.

وتستكمل قائلةً: «في الكثير من الأحيان أواجه انتقادات سلبية من قبل الآخرين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو غير ذلك، لكنني أتجاهل كل تلك التعليقات، وأستمر نحو تحقيق أهدافي». وما أن انتهت من ركوب الخيل، حتّى أمسكت بيد صديقتها، وبدأت ترقص «الدبكة» على أنغام موسيقى وطنية.

وتضيف: «الطموح والسلامة النفسية من أهم الأمور التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها حتّى يحصل على مراده».

وتشعر بالغضب جرّاء النظرة السلبية التي توّجه للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ممن يشعرون بأنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم إزاء تلك الانتقادات.

وتقول: «كنت أريد أن أوصل رسالة لسيدة فقدت قدميها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وطُلّقت من زوجها، أن حياتك لا زالت مزدهرة، وأنتِ قوية قادرة على صنع المعجزات». وتطمح في المشاركة في بطولات عالمية لركوب الخيل خارج قطاع غزة.

وتُطلق والدتها «تغريد» على الأشخاص ذوي الإعاقة، مصطلح «الأشخاص ذوي الهمم»، نظراً لوجود طاقة إيجابية عالية لديهم.

وحسب إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، فإن هناك ما يقارب 2,5 % من سكان قطاع غزة البالغ عددهم (2 مليون نسمة) من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يبلغ عدد المشمولين في برامج الحماية نحو (39877) شخص.

وتقول الوزارة إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ عام 2007، يضاعف معاناة المعاقين.