﻿سحب ملايين من البيض الهولندي الملوث

لاهاي ـ أ ف ب: سحبت متاجر هولندية وألمانية كبيرة كميات ضخمة من البيض من رفوفها بسبب فضيحة البيض الملوث التي تلحق خسائر «بملايين عدة من اليوروهات» على ما أفادت نقابة مربي الدواجن الهولندية.

وقد امتدت القضية أيضا إلى ألمانيا حيث قررت سلاسل المتاجر الكبرى من أمثال «ليدل» و«ريفه» وقف تسويق البيض الذي يحوي فيبرونيل وهو مبيد للحشرات استخدم في مزارع الدواجن الهولندية في معالجة القمل الأحمر.

واعتبرت وزارة الزراعة الألمانية في بيان «ان ما لا يقل عن ثلاثة ملايين بيضة ملوثة» مصدرها هولندا سلمت إلى ألمانيا وتم تسويق غالبيتها.

وأضافت «تبين ان ألمانيا أكثر تأثرا» مما كانت السلطات تعتقد في البداية.

وجاء في تقرير جديد أصدرته مساء الخميس الهيئة الهولندية المعنية بسلامة الأغذية ان 138 مزرعة دواجن في هولندا أي 20٪ من عددها الإجمالي تبقى مقفلة من أصل 180 علقت الهيئة عملها في الأساس.

وأكدت الهيئة ان «البيض الآتي من مزرعة معينة تشكل خطرا وشيكا على الصحة العامة خصوصا».

وتوقفت سلسلة متاجر «البرت هاين» الأهم في هولندا عن «بيع 14 نوعا من البيض وفقا لتوصيات» الهيئة.