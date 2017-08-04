﻿السجن 30 شهرا نصفها مع النفاذ لشابة دفعت صديقها إلى الانتحار

نيويورك ـ أ ف ب: قضت محكمة في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق الولايات المتحدة) بسجن شابة في العشرين من العمر دفعت صديقها الى الانتحار، سنتين ونصف السنة (30 شهرا) من بينها 15 شهرا مع النفاذ.

وأوضح القاضي لورنس مونيز ان ميشال كارتر ستمضي الاشهر ال15 من عقوبتها ضمن نظام الحرية المشروطة.

وأعلنت جهة الدفاع فورا ان الشابة تنوي استئناف الحكم وحصلت من القاضي على تعليق تنفيذ الحكم في انتظار نتيجة الاستئناف. وستبقى ميشال كارتر طليقة تاليا.

وفي قراره، اعتبر القاضي لورنس مونيز ان محكمة احداث تنظر في القضية ما يتطلب في رأيه التوصل الى «توازن» بين «إعادة التأهيل» و«العقوبة على الفعل» المرتكب.

وهو لم يتبع توصيات النيابة العام التي طلبت عقوبة بالسجن تراوح بين 7 سنوات و12 سنة حتى لو ان الشابة كانت ستحتفل بعيد ميلادها الثامن عشر وهي السن الجنائية في الولاية، بعد ثلاثة أسابيع على وقوع الحادث.

وعند تلاوة الحكم لم تظهر أي ردة فعل قوية على ميشال كارتر لكنها كانت عبوسة منذ بداية الجلسة وعيناها شبه مغلقتين فيما بكت مرات عدة.

وقد عثر على الضحية كونراد روي (18 عاما) ميتا في شاحنته الصغيرة في 14 تموز/يوليو.

وعلى مدى أسابيع عدة وجهت إليه كارتر عشرات الرسائل النصية القصيرة لإقناعه بالإقدام على فعلته مشككة بانتظام في عزمه على تنفيذ هذه الخطوة وملمحة إلى ان والديه لن يتأثرا كثيرا.

وفي يوم الحادث أمرت عبر الهاتف صديقها الذي ركن شاحنته في موقف سيارات، بالانتقال الى التنفيذ بواسطة مضخة لملء سيارته بأحادي اكسيد الكربون. وخلال الحديث المسجل والذي بث خلال المحاكمة تأمره ميشال كارتر بالعودة الى شاحنته الأمر الذي فعله.

وفي حين يتواصل الحديث تسمعه يبدأ بالقح وبالشعور باعياء إلا أنها لا تبلغ عائلته التي تملك أرقامها.

واعتبر القاضي ان تصرف كارتر «معيب وخطير» و«تســبب في وفاة روي».

وفي منتصف حزيران/يونيو ادان القاضي كارتر بتهمة «القتل غير العمد».

وقال أخصائي في علم النفس استعانت به جهة الدفاع إن تناول الشابة لعقار بروزاك المضاد للاكتئاب على مدى أشهر عدة تسبب لها في حالات هذيان دفعتها إلى التأثير على كونراد روي.

إلا ان القاضي مونيز اعتبر ان هذه الشهادة لا تكفي لاستبعاد «النية» في تصرفات ميشال كارتر.

وقد فاجأت الإدانة جزئيا لأن ولاية ماساتشوستس لا تملك خلافا لولايات أخرى قانونا يجرم التشجيع على الانتحار. امريكية