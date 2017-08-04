﻿دب يقتل حارس حديقة حيوانات

ستوكهولم ـ أ ف ب: قتل حارس حديقة حيوانات بعد تعرضه لهجوم عنيف من دب الجمعة في متنزه في وسط السويد وهو أكبر منتزهات الحيوانات المفترسة في أوروبا، على ما أعلنت الشرطة السويدية.

وقالت الشرطة في بيان إن الحارس البالغ من العمر 19 عاما كان يتولى تنظيف منطقة مغلقة في متنزه اورسا في منطقة دالارنا عندما نجح الدب في شق ثغرة في السياج ومهاجمته.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل قضى في وقت لاحق متأثرا بإصابته.

وذكرت القناة السويدية العامة «اس في تي» إن القائمين على الحديقة قضوا على الحيوان وهو دب اسمر صغير بعد الهجوم.

ويضم المتنزه حيوانات مفترسة من نصف الكرة الشمالي بما يشمل الدببة القطبية. والكثير من هذه الحيوانات هي من أجناس مهددة بالانقراض.

وفي 2012 قضى حارس حديقة في الثلاثين من العمر بعد تعرضه لهجوم من ذئب في حديقة كولماردن في وسط السويد، وهي من الأكبر في أوروبا الشمالية.