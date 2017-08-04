﻿زوج ملكة الدنمارك يرفض أن يدفن إلى جانبها

ستوكهولم ـ أ ف ب: أعلن القصر الملكي الدنماركي ان الأمير هنريك، زوج ملكة الدنمارك مارغريت الثانية وهو من أصل فرنسي، يرفض أن يدفن إلى جانبها.

فقد قرر الأمير البالغ من العمر83 عاما انه لا يريد ان يدفن في مقبرة الملكة التي أعلنت «موافقتها» على هذا القرار، على ما أوضحت رئيسة الجهاز الإعلامي في القصر لينيه باليبي لصحيفة «بي تي».

وأكد ناطق باسم القصر معلومات الصحيفة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولطالما استاء الأمير من وجوده في الصف الثاني من الناحية البروتوكولية. وأوضحت باليبي ان قرار الأمير عائد إلى كونه لم يحصل على اللقب والمهام التي أراد، وانه تاليا ليس مساويا لزوجته ولا يريد ان يكون كذلك عند الوفاة.

وأضافت انه لم يخف يوما امتعاضه من انه لم يحصل على لقب ملك وقد ازداد استياؤه في السنوات الأخيرة.

ومع رفضه ان يوارى الثرى إلى جانب زوجته في المقبرة الملكية في كاتدرائية روسكيلده على ما جرت عليه العادة بالنسبة للأزواج الملكيين، إلا أن الأمير سيدفن في الدنمارك.