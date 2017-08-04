بيع أكثر من 10 آلاف قميص لنيمار في يوم واحد

باريس ـ(أ ف ب) : أعلن نادي باريس سان جرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة أنه باع في يوم واحد “اكثر من 10 الاف قميص” باسم وافده الجديد البرازيلي نيمار المنضم لمدة 5 اعوام مقابل صفقة قياسية جعلته اغلى لاعب في العالم.

واوضح النادي انه بسبب الطلبات الكثيرة “فان الشراء سيكون محدودا السبت وسيقتصر على قميص واحد لكل شخص”، في الوقت الذي اصطف فيه “15 الف زبون” امام المتجرين الرسميين للنادي في ساحة الشانزيليزيه وبارك دي برانس.

ويبلغ متوسط سعر القميص الواحد لنيمار 100 يورو وبالتالي فان خزينة النادي الباريسي الذي دفع 222 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرازيلي، جمعت مليون يورو — ستتقاسمها مع شركة الالبسة الرياضية الاميركية نايكي –.

وسيتم تقديم نيمار الى جماهير بارك دي برانس السبت قبل مباراته امام ضيفه الوافد الجديد على دوري الاضواء اميان في المرحلة الاولى من الدوري الفرنسي.